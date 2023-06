Desde octubre del 2022, Colombia experimenta una subida gradual del precio de sus combustibles. Esto ha hecho que, en redes sociales, algunos usuarios salgan a comentar y debatir las cifras, y buscar culpables. Este chequeo, como otros que ha hecho Colombiacheck en estos meses (1, 2, 3, 4), toma un ejemplo de ello.

“REPITA DESPUÉS DE MI: Duque y sus amigos dejaron un déficit en el fondo de estabilización de precios de $15 billones, gracias a eso la gasolina debe subir. Pero como desconozco la realidad de mi país culpo a Petro”, publicó la periodista caleña Nana Ariza en su cuenta de Twitter.

El trino, publicado el 3 de mayo de 2023 a las 10:39 a.m., tuvo por lo menos 400 retuits y alrededor de 800 “me gusta”. Además, el pantallazo del trino fue compartido en Facebook en la cuenta de Jairo Giraldo, quien apoya al gobierno de Gustavo Petro.

En las respuestas al trino de Ariza se leen mensajes como: “¿Cuál es la fuente de su información? ¿Acaso G.Bolívar? Pues no atinó” (sic), “Todos los Petristas tienen este mismo discurso, pregunto ¿es un libreto?, de antemano mi respeto por tus ideales...” (sic), “Pero creo que deben buscar otra alternativa o solución, pues antes de ser elegido criticaba mucho el alza del combustible...”, “Que argumento tan pueril! La invito a revisar la fórmula del precio de la gasolina y no a enviar mensajes de militante!” (sic), “La pelada de la bomba atómica, sigue diciendo disparates. El fondo era insostenible con los precios del barril a nivel internacional y cuando se quiso hacer el ajuste, salieron a protestar y a destruir todo. Invierta un poco en estudio y no no le meta todo a la silicona” (sic).

Tras esta publicación, en Colombiacheck le verificamos la cifra del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) en Colombia con base en los datos del Ministerio de Hacienda y expertos del sector. Ya habíamos chequeado, en septiembre de 2022, un trino cuestionable del presidente, Gustavo Petro, sobre el mismo déficit.

En ese entonces, explicamos que dicho fondo se creó a través de la Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo en el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. El artículo 69 establece que está “adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda” y que su función es “atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales”.

Es decir, el fondo sirve para que no suban los precios de los combustibles líquidos en el país y así evita que se impacte de manera negativa el bolsillo de los colombianos. Asimismo, su objetivo es suavizar los efectos locales de los cambios en los precios internacionales del petróleo y reducir la volatilidad de los precios de la gasolina y el ACPM, aceite combustible para motores, dentro del país.

Pero desde octubre del 2023, el Gobierno Petro decidió incrementar el precio de la gasolina mes a mes para disminuir el valor del subsidio a los combustibles en Colombia, con el fin de reducir el déficit del FEPC. Por ejemplo, para junio de 2023 el alza fue de 600 pesos, ubicando el galón promedio en 12.364 pesos.