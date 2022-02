¿Cómo el éxito de Encanto y sus tres nominaciones tienen impacto en Colombia?

Hace una semana circulaba la teoría de que ‘We Don’t Talk About Bruno’, el éxito musical de Encanto, podría tener mayor alcance que la misma película, puesto que cada día suma más reproducciones. Incluso hoy amanece como el número uno en el Billboard Hot 100 a nivel global.

Pero la cinta, dirigida a seis manos por Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith, demostró que por sí misma está creada para el éxito y obtuvo ayer tres nominaciones a los Premios Oscar. ‘Mejor Película Animada’, donde compite con ‘Flee’, ‘Luca’, ‘The Mitchells vs. the Machines’ y ‘Raya and the Last Dragon’. También busca estatuilla en ‘Banda Sonora’ y ‘Mejor Canción Original’. En esta última gracias a ‘Dos Oruguitas’, la cual interpreta Sebastián Yatra.

Y aunque claramente se trata de un logro para Hollywood, también los es para Colombia, “así no sea colombiana”, como algunos críticos señalan. Es cierto que detrás está el gigante del entretenimiento, Disney, pero aún así su impacto es un punto positivo para el país por varios factores. El turismo, por ejemplo, espera cosechas a futuro: el año pasado se proyectaban 1,5 millones de extranjeros visitando el país, pero fueron cerca de 2 millones; se estima que 10% compró planes en zonas de las que la cinta habla. En 2022 influirá igual.

“Es una oportunidad única que nos permite fortalecer nuestra imagen y seguir cruzando fronteras. El alcance de Disney es muy importante y el hecho de que para su película haya tomado como referencia a Colombia con sus riquezas naturales, culturales y la calidez de las personas, nos demuestra que el país ahora es un referente para el mundo con un sinfín de propuestas como experiencias turísticas, industrias robustas para invertir y productos y servicios de alto valor”, dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

"Encanto es una vitrina de Colombia. Además de inspirar y entretener a millones, aumenta el interés por nuestro país”, resaltó.

Encanto bien puede ser el mejor embajador detrás de la llamada ‘economía naranja’ ante el mundo, pues en miles de salas de cine se habló de ella, Disney pautó el flyer de la película en las calles más importantes de todo el globo. Así, una producción que se estima costó US$120 millones, logró recaudar solo en EE.UU. US$93,8 millones y US$129,3 millones por fuera, (para un total de US$223,1 millones).

Video: así reaccionó Sebastián Yatra a la nominación a los Óscar de ‘Dos oruguitas’

Ya con solo eso es un éxito, pero así como Byron Howard dijo ayer que “tuvimos mucha suerte de decidirnos por Colombia, porque tiene ese aspecto de realismo mágico y experiencias especificas del pueblo colombiano que nos inspiró mucho”, Colombia también tuvo la fortuna de estar en el radar de Disney.

En los últimos meses del año pasado, en varias ruedas de negocio en Europa sobre diferentes industrias en las que Colombia hacía presencia, ‘para romper el hielo’ los inversionistas con hijos antes de ver un stand del país se sentaron a ver Encanto, y la historia de una familia mágica fue la mejor carta de apertura. Gracias a esto, hoy por ejemplo emprendedores del turismo trabajan en más de 10 rutas para que extranjeros visiten las locaciones de la película como Barichara, Salento, o el Valle del Cocora.

Y no solo ProColombia ha estado con empresarios del turismo; a nivel local, marcas como Vélez, Totto o Studio F, por mencionar algunas, lanzaron colecciones dedicadas a la temática, que se venden a nivel local y se exportan. Los casi 100 minutos de Encanto hoy son un éxito para Disney, sí, pero también para todo el cine comercial, porque entre los nominados, los grandes de Hollywood se vieron cercados por el streaming.

También gana la misma cadena de la economía naranja, la cual agrupa más de 100 categorías y muchas de ellas ven dividendos que se crean alrededor del turismo; y la cultura local, que ahora tiene más renombre internacional, con productoras que miran al país por los beneficios fiscales para rodar aquí.

El coletazo de la película en la música local

Paradójicamente, los productores de Encanto postularon ‘Dos Oruguitas’ en vez de ‘We Don’t Talk About Bruno’, y por eso esta última estará ausente en los Oscar. Pero el éxito de la película y la canción llevaron a que se hayan registrado entre noviembre y lo corrido de 2022 más de 30 solicitudes de proyectos musicales extranjeros para ser producidos en Colombia, o con convocatoria para talento local. Es decir, el hecho de poner en el mapa de la industria musical al país, hizo que inversionistas de afuera descubrieran que hay creadores de contenido o músicos por fichar.