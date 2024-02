¿Cómo puede salir de la lista negra de los bancos después de haber sido reportado a las centrales de riesgo?

¿Está atrasado en el pago de la cuota en una entidad financiera?, ¿lo han llamado para anunciarle que sino hace acuerdo de pago será reportado a Datacrédito?

Recuerde que si las deudas le están respirando en la nuca, siempre encontrará un camino para salir de ellas.

Los expertos siempre recomiendan no meterse en deudas innecesarias y siempre pagar todo a una cuota máximo, sobre todo cuando se usa la tarjeta de crédito, para no comprar cosas con plata que no se tiene y puede ser complejo pagar.

Sin embargo, si sabe que está en la lista negra de los bancos debe buscar algernativas o realizar acuerdos de pagos para saldar la deuda por completo y de esta manera eliminar el informe negativo y salir de las lista negra.

Los expertos sugieren informar a la entidad de riesgo después de completar el pago para que retiren el informe, facilitando así mejorar el historial crediticio.

Puede leer: ¿Está endeudado con una entidad bancaria? Esto le puede interesar

Es importante tener en cuenta que la ley establece consecuencias para aquellas personas con informes negativos en entidades como Datacrédito, y el informe no se eliminará de inmediato.

Además, la ley 1266/08 establece que el informe permanecerá el doble del tiempo que se estuvo en mora y se logró saldar la deuda.

Pero si usted le debe a proveedores o bancos se puede acoger a la insolvencia, para esto la normativa estipula que, en el caso de personas naturales, el deudor debe tener al menos tres cuotas pendientes en la mitad de sus obligaciones, mientras que para empresas se requiere que 10% de sus obligaciones estén en mora.

También puede leer: ¿Juega chance? Estos son los sorteos autorizados para el 2024

Según Andrés Felipe Villegas, director financiero de ApazySalvo, las implicaciones que tiene que alguien se declare en insolvencia es que “se obtienen grandes beneficios para el deudor, ya que la ley prohibe que se ejecuten hipotecas o bienes, incluso embargar cuentas. Permitiendo que quien este en dificultades pueda seguir generando recursos y siendo productivo”.

Siga estos pasos para saber si estás reportado en DataCrédito

- Ingrese al portal www.midatacredito.com.

- Inicie sesión con su número de cédula y contraseña (si aún no tiene cuenta, regístrese proporcionando sus datos personales).

- Revise su historial crediticio, experiencia financiera, calificación y nivel de endeudamiento.

Además, es importante tener presente que dependiendo el monto de la deuda pueden embargar sus bienes.

Con información La República y agencias