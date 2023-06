Se acerca el momento de recibir la prima, lo que representa medio salario, y es muy importante poder darle el mejor uso a este recurso. Es necesario tener un plan para que la prima no se le convierta en ‘plata de bolsillo’.

En un momento como el actual, con factores nacionales e internacionales tan cambiantes, es importante ser muy cuidadoso en la destinación de nuestros recursos. Recuerde que los empleadores tienen plazo de pagar esta prima hasta el último día de junio.

Todos los factores económicos están muy volátiles y hay mucha incertidumbre económica y política por lo cual es mejor tomar decisiones conservadoras.

Para Reinaldo Medina, experto en finanzas y docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, lo primero que debemos hacer es un análisis de nuestras finanzas. “revisemos muy bien el presupuesto y las deudas, los pendientes urgentes, las posibilidades de inversión y las posibilidades de ahorro.

En caso de no llevar presupuesto, es un buen momento para empezar a llevar una planeación y un control de nuestros ingresos y egresos”.

El experto en finanzas nos da además las siguientes recomendaciones para utilizar la prima:

Deudas

Para poder gozar de una buena salud financiera es importante hacer abonos a deudas, ya que esto no solo reduce el saldo de la deuda sin que también baja el valor de los intereses, ya que estos dependen del valor del saldo.

Debemos priorizar las deudas, en caso de tener varias, debemos tener en cuenta las tasas de interés, el valor de la cuota y el plazo para poder hacer la mejor opción.

Es importante tener en cuenta que las tarjetas de crédito son las más costosas ya que tienes las tasas más altas, luego es importante poder empezar por dejar las tarjetas en cero y en lo posible quedarnos con una sola tarjeta para emergencias recordando el costo del manejo.

Inversión

En caso de que no tengamos deudas, o no veamos la urgencia de pagarlas, podemos ver la opción de invertir este dinero en un CDT para no tener el riesgo de gastarlo.

Es importante ver cuánto ahorros tenemos y con el dinero que recibimos podemos abrir el CDT, aunque no se necesitan sumas muy grandes para empezar a invertir en ello.

También podemos ahorrarlo con un propósito de inversión futuro. Acá es muy importante que lo veamos como el impulso para poder empezar a tener un capital y a partir de ahí reforzar nuestras estrategias de inversión.

Con este dinero podemos estar pensando en un proyecto de emprendimiento, que nos pueda representar nuevos ingresos en el futuro.

El estudio también es una inversión invaluable, generalmente podemos tener más herramientas a nivel profesional para tener más valor agregado y ser más competitivos.

Además, todas las competencias que podamos desarrollar nos van a ayudar a aprovechar las ventajas que se puedan presentar. La educación es una inversión que nos permite volvernos más productivos, ver la vida desde otra perspectiva y crecer a nivel personal y profesional.

Ahorro

El ahorro se va haciendo con constancia, si ahorremos un 20 % de nuestro ingreso vamos formando un capital lento pero seguro, sin embargo, para iniciar podemos hacerlo con un 10 % o 5 % mientras creamos el hábito y luego vamos incrementando el porcentaje.

En la medida en que seamos juiciosos y veamos cómo va creciendo el monto nos motivamos y se nos hace más fácil. La prima en este caso puede ser la semilla que necesitamos para empezar a ver como crece el ahorro.

En conclusión, es necesario tener un plan para tener el control de nuestras finanzas y vivir con mayor tranquilidad y así poder sacarle el mejor provecho a la prima, revisar el presupuesto, o empezar a hacer uno, pagar deudas, invertir o ahorrar.