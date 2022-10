Con el dólar a $4.744, 20% de los productos básicos serán más costosos

El dólar en Colombia está nuevamente en sus máximos históricos y en las últimas jornadas se ha cotizado sobre los $4.600. De hecho, este martes, la divisa estadounidense tocó máximos históricos y cerró a $4.743,83 en promedio, lo cual representó un alza de $106,99 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicaba en $4.636,83.

Entre los más afectados con el dólar caro están los consumidores, para los que cada vez es más difícil hacer mercado, pues el alza de la tasa de cambio afecta el precio de la canasta básica familiar dado que, según expertos, más de 20% de esos bienes es importado. “Dentro del IPC hay cuatro grandes grupos de productos: están los alimentos, están los bienes (los directamente afectados por la Tasa de Cambio), servicios y regulados. Para estimar directamente el efecto de la TRM se debe ver a través de los bienes, donde están los electrodomésticos, vehículos y todo lo que sea sujeto de comercio exterior”, aseguró Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana.

sí, parte de la famosa frase de ‘todo está muy caro’ está influenciada por el dólar y no solo por la ya alta inflación. Los colombianos vienen perdiendo poder adquisitivo en productos importados, dentro de los que, según el Dane, se pueden encontrar carnes, pescados, lácteos, legumbres e, incluso, algunas frutas, café, té, azúcar, cereales, grasas y cacao. Además de artículos como televisores, neveras y vestuario, que tendrán un alza en sus precios de forma directa.

Eso sí, estos bienes se ven afectados pero con efectos rezagados, sobre todo en productos durables. “Muchas empresas que venden ese tipo de bienes lo que tienen hoy de inventario no lo compraron con esta tasa de cambio actual, sino que lo compraron hace seis meses con tasas más bajas.”, dijo Romero. Por lo tanto, el máximo histórico de hoy no se trasladará inmediatamente al consumidor, pero sí afectará a los precios de los bienes dentro de seis a nueve meses, según economistas.

Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, afirma esta premisa, “esto no es instantáneo, la tasa de cambio subió, pero si tú vas a comprar un televisor, no ha subido aún, tarda hasta seis meses en que se transmita por completo y es necesario que se quede en ese nivel, en $4.744, al menos por un semestre, y en ese momento veríamos la transmisión a los productos importados”.

Muchos productos nacionales también se verán afectados indirectamente, dados “los costos para producir alimentos, por ejemplo, por los precios internacionales de las materias primas. Ahí toca ver qué tan rápido se traslada al consumidor, porque al igual que con los bienes, los comerciantes suelen aguantar unos meses, pero terminan compensando”, aseguró Romero.

Pérez también mencionó que en sus estudios pasados ya habían pronosticado esta tendencia alcista, pero con una corrección en poco tiempo, “pensábamos que podía subir de $3.000 a $3.500, pero que iba a bajar. Si se devuelve no alcanza a trasmitirse a los productos”.

Los analistas explicaron que los comerciantes suelen asumir los costos de los efectos iniciales de la TRM y también añadieron que en los últimos cuatro meses el peso colombiano es la moneda que más ha perdido valor entre las principales economías de América Latina y una de las más depreciadas a nivel global (casi -25% versus el dólar).

¿Qué es el pass through y por qué los analistas piensan que subirá?

El pass through es el traslado de la tasa de cambio a la inflación o efecto de transmisión. “En Colombia, el Banco de la República ha hecho estudios, aseguró que tenemos un pass through bajo. Cada 1% de la devaluación de aumento de la Tasa de Cambio se traduce en 0,1% de inflación y eso tiene que ver con la credibilidad que tiene el Banco”, dijo Romero. Según los analistas es importante que el pass through sea bajo, sin embargo con este episodio inflacionario y de depreciación tan fuerte podría aumentar y perjudicar el poder adquisitivo aún más.