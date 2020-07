$!Con estas medidas de seguridad podrá proteger sus cuentas al hacer compras online

Este viernes Colombia vivirá su segunda jornada del ‘Día sin IVA’ y el comercio electrónico será uno de los mecanismos más importantes que el Gobierno Nacional impulsará para evitar las aglomeraciones que se presentaron el pasado 19 de junio.

El presidente Iván Duque ordenó que todas las compras de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación solamente se realicen de forma virtual y vale recordar que el monto máximo por cada unidad de este tipo es de $2.848.560.

Por esto, de la mano de expertos, LR le entrega las principales recomendaciones para evitar ser víctima de estafas y robos bajo esta modalidad de compra.

En principio, Datacrédito Experian aseguró que el usuario no debe entregar sus datos financieros por teléfono (usuarios, claves, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad o fechas de vencimiento) porque ninguna empresa o comercio puede pedirlos bajo este medio para confirmar o proceder con una venta virtual.

Además, para evitar el ‘phising’, técnica donde se envía un correo electrónico fraudulento con enlaces que llevan a sitios web falsos para “pescar” la información financiera confidencial de la persona y les permite a los bandidos suplantar su identidad y realizar compras a su nombre, se debe revisar con calma la dirección de la cual proviene y, si el remitente cuenta con caracteres numéricos o especiales, lo más seguro es que sea un correo fraudulento.

En ese sentido, el COO de VeriTran, Marcelo Fondacaro, señaló que Colombia es un país que toma muy enserio los temas de seguridad y que avanza en sus protocolos. Por eso, catalogó las medidas del Gobierno para los pagos en comercio electrónico como positivos porque estos ya tienen sus diferentes tipos de modelos de seguridad para asegurar las transacciones.

“Lo importante es observar que las páginas sean las oficiales y no entrar a páginas falsas que buscan capturar la atención y datos de los clientes. Generalmente, en este tipo de páginas de comercio electrónico hay un botón de pago y diferentes opciones, como el PSE, y eso da seguridad. Este es el modelo actual, pero nuestra recomendación es migrar a modelos de tokenización”, reseñó.

Por eso, explicó el modelo que genera mayor confianza y seguridad para este tipo de compras.

“La mayoría de las compras se hacen con tarjetas físicas y hay que tener cuidado en que no sean clonadas. Lo que hacemos en VeriTran es la tokenización de tarjetas, es decir, se toman ciertos atributos para que no se tenga que utilizar el número del plástico y se hace un proceso de aseguramiento para evitar la posibilidad de fraude: se enmascara la tarjeta con otros datos para que no se pueda clonar”, comentó Fondacaro.

A su vez, reiteró que las entidades bancarias no piden información confidencial, y los correos que envían son “con invitaciones o informativos, por eso no hay que dar los datos y por eso usamos los canales digitales para evitar que cualquier información pueda ser utilizada en contra del cliente”.

Entre tanto, otra de las recomendaciones de Datacrédito, es que los usuarios tengan un buen antivirus en sus computadores o dispositivos móviles, herramienta que cumplirá las funciones de “la primera y mejor defensa” porque existen los llamados ‘malware’, que son una especie de virus que infecta los aparatos para capturar información por medio de contraseñas.

Los contrastes

“Lo peligroso de esto es que la mayoría de las veces el usuario no se dará cuenta de que su dispositivo tiene ese virus por lo que, además de no dar clic en enlaces dudosos, un antivirus genera otra línea de defensa de datos”, advirtió la compañía.

Finalmente, Renato Rocha, vicepresidente de soluciones para comercios de Visa, mencionó que se deben verificar los detalles de envío porque los estafadores manipulan los domicilios de entrega en la página o envían los pedidos a casas desocupadas o edificios nuevos para poder recoger los paquetes.

“Es importante prestar atención a lo que figura en la segunda y tercera línea de los campos donde se incluye el domicilio de entrega, pues estos podrían ser usados por los estafadores”, concluyó.