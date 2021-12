‘Con la reforma, más personas podrían pensionarse’: Presidente de Protección

Juan David Correa, presidente del Fondo de Pensiones y cesantías Protección, está a la cabeza de la entidad desde hace cinco años. La AFP, que cumplió 30 años en agosto pasado, al comienzo administraba las cesantías de los trabajadores afiliados, luego incluyó los aportes pensionales y después llegó el pago de las mesadas de los jubilados.

Esa experiencia le permite a Correa generar diagnósticos sobre el momento que está viviendo Colombia en temas pensionales y qué mecanismos cree que serían los ideales para resolver algunas de las deudas del país con su población.

El directivo explicó en entrevista concedida a Vanguardia porqué cree que es necesaria la tan criticada y polémica Reforma Pensional, su propuesta de dos regímenes, cómo están las cifras de población pensionada y dio sus razones para considerar que la frase ‘no me voy a pensionar’ utilizada por los jóvenes no es cierta.

¿Es necesaria la

Reforma Pensional?

“La Reforma Pensional es un espacio importante para el país. La necesitamos sin duda y muy rápido. Entre otras cosas porque hoy tenemos una responsabilidad muy grande con los jóvenes del país, para que desde muy temprano empiecen de manera disciplinada a ahorrar y no tengan que estar en esa discusión de estar en un régimen pensional o en otro sin la información. Nuestro punto de partida es un compromiso grande con el país, alrededor de esa pedagogía. De entregarle valor para que exista bienestar financiero. Estos momentos de coyuntura han exaltado esa necesidad de ahorro y esa mirada de construcción un poco más colectiva alrededor de cómo ayudamos al país a que ahorre, construya futuro. La Reforma Pensional debe tener lugar en Colombia. Desafortunadamente no hemos podido. Al Gobierno le ha costado esa decisión”.

¿Será el reto para el próximo Presidente de la República?

“Sí. Esperaría que el próximo Gobierno lo haga. Será difícil que terminando este Gobierno lo logremos, pero no hay ninguna duda que en el país necesitamos una mayor cobertura. Hoy es imitada, por debajo del 35%, y necesitamos que exista un equilibrio fiscal para efectos de que todas estas conversaciones del régimen de prima media no afecten las cuentas fiscales del país que al final del día tienen un gran impacto en impuestos para todos los colombianos. Necesitamos que exista equidad y justicia en un sistema pensional que sea integral para la vejez, que realmente le entregue a los que necesitan subsidio y a los que no, sigan ahorrando”.

¿Cuál es el principal talón de Aquiles de los regímenes?

“Hoy en día hay una gran asimetría en los dos regímenes. Desafortunadamente los subsidios en Colombia son para las personas del cuarto y quinto quintil de la población que no los necesita. Qué bueno sería entregar los subsidios al tercer pilar. Hemos venido avanzando en la pedagogía, creemos en un sistema pensional para la vejez y no en que deban existir dos regímenes asimétricos que compitan y que tengan a los colombianos tomando decisiones, además de muy difíciles para su futuro, que no convienen”.