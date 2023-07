Con nuevos mínimos de casi 13 meses hasta $3.997, este martes el dólar siguió bajando

A primera hora del día, el dólar se movió en promedio (de manera parcial) en $4.004, esto es una caída de $65 si se tiene en cuenta que la Tasa Representativa del Mercado para este 18 de julio quedó en $4.069,39. En los minutos iniciales de la jornada tocó un mínimo de $3.997 y un máximo de hasta $4.012. Se trata de otro pico histórico para lo corrido de 2023.

Luego de la primera media hora de negociaciones el promedio de la divisa siguió bajando aún más, de hecho registró un ponderado de hasta $3.996,87. La última vez que la media del dólar se movió en la línea de los $3.900 fue el 21 de junio del año pasado.

Los reportes de Casa de Bolsa que han seguido el movimiento del dólar, explicaron este martes que “sigue a nivel global una caída debido al descenso que está presentando la inflación en EE.UU., lo que reduce la presión para que la Fed continúe elevando las tasa de interés”, dijo Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de la entidad. A nivel local según los analistas, los ojos están puestos en el tono que tenga el comienzo de la legislatura del segundo semestre, luego que el Congreso se reactive este 20 de julio.

Movimiento mundial de los mercados

Un repunte en los bonos del gobierno de EE.UU. cobró fuerza el martes después de que un funcionario clave del Banco Central Europeo expresó la esperanza de que el final del ciclo de aumento de tasas está a la vista.

Le puede interesar: Así está el precio del dólar en las casas de cambio

Los rendimientos se desplomaron después de que el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaas Knot, dijera que el endurecimiento monetario más allá de la reunión de la próxima semana está todo menos garantizado. El rendimiento de los valores alemanes a 10 años cayó hasta 8 puntos básicos hasta 2,4%, un mínimo de dos semanas.

La semana pasada, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc. arrojaron resultados optimistas durante un trimestre que incluyó tumultos bancarios regionales y aumentos continuos de las tasas de interés en medio de preocupaciones por la inflación.

Comportamiento del petróleo

El posible freno de petróleo ruso eleva los mercados de futuros para el WTI y el Brent

El petróleo subió ante los indicios de que Rusia está cumpliendo su promesa de frenar el suministro a los mercados internacionales.

El West Texas Intermediate cotizó por encima de los US$74 el barril, tras caer en las dos sesiones anteriores debido a la preocupación por la economía china y el regreso de un importante yacimiento petrolífero libio.