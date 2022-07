La Tasa Representativa del Mercado se ha devaluado más de 11% desde el pasado 19 de junio, es decir, ha aumentado $443,63, desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales.

Esta tendencia también se presentó entre el 3 de noviembre de 2018, cuando el dólar estaba a $3.177, y el 29 de febrero de 2020, cuando cotizaba a $3.539, lo que significa que la desvalorización de la moneda, que tardó más de 483 días en ese entonces, ahora se vivió en solo 18 días.

Solo ayer, el billete verde cerró a $4.369,71 en promedio, lo que representó un aumento de $21,03 frente a la TRM de ayer.

Con el alza reciente, una pregunta clave es si los colombianos tendrán que comprar el billete verde a $5.000.

Aunque aún no se vislumbra esa cifra, algunos expertos prevén que la divisa pueda tocar hasta $4.600 cuando Iván Duque entregue el poder y se posesione Gustavo Petro, pero se moderaría y, en general, el promedio de las proyecciones ronda los $4.200 para agosto.

Aunque el mercado sigue a la espera de las señales que entregue el nuevo Gobierno en materia económica, como por ejemplo, en temas de impuestos y de cómo será la nueva tributaria, son los factores internacionales los que más están impactando a la moneda, y no solo a la local, sino también a las de la región.

“Los componentes que más van a pesar en la tasa de cambio son los temores de recesión global, el encarecimiento en el costo de la energía para Europa y las presiones en EE.UU. De aquí al 7 de agosto no creo que eso se vaya a resolver, es decir, van a continuar las presiones”, explicó Julio César Romero, economista en jefe de Corficolombiana.

Asimismo, la fortaleza del dólar se ve marcada por la vulnerabilidad de los mercados emergentes frente a los precios de los commodities, como el del crudo Brent, referencia para Colombia, el cual ha caído a US$105 esta semana y genera una ‘tormenta perfecta’ para la tasa de cambio.

No obstante, de aquí al final del año “sí creo que pueda haber una corrección, de pronto en septiembre, si la inflación en EE.UU. y Europa muestra que llegó a su techo, y los bancos centrales dejan ver que pueden venir bajas en tasas más adelante, pero para las próximas semanas la divisa se podría mantener en niveles de $4.400”, dijo Romero.

En medio de liquidaciones forzosas, los inversionistas internacionales buscan activos refugio, como la divisa estadounidense. “La situación a nivel mundial entre los niveles de oferta y demanda es muy apretada y esto hace que la incertidumbre se apodere de los mercados financieros”, manifestó Edward Moya, analista senior de mercados en Oanda.

Estimaciones a largo plazo en la tasa oficial

Hace menos de un mes, el Ministerio de Hacienda, en su Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), proyectó que la TRM promedio empezaría a ascender en los próximos años, llegando a una media de $4.932 en 2033. El jefe de la cartera, José Manuel Restrepo, le explicó a LR que “dicho movimiento es el que normalmente tienen las tasas de cambio históricamente y es una tendencia normal de mercado”. Expertos consultados indicaron que la proyección reuniría las estimaciones sobre la prima de riesgo, la fortaleza del dólar a nivel internacional y el precio del petróleo.

Según datos de Bloomberg, el peso colombiano está en el top de aquellas monedas emergentes que han tenido un retroceso desde el 19 de junio de 2022, siendo una de las más castigadas de la región, al registrar una caída de 11%.

En el ranking le siguen el peso chileno, con una depreciación de 7,18%; el zloty polaco, con -6,06%; el forínt húngaro, con -4,64%; y el sol peruano, con -4,21. Por el contrario, la lira turca y el dólar de Hong Kong han evidenciado apreciaciones de 0,3% y 0,03%, respectivamente.

“El dólar ha estado batiendo récords de precios que no se habían visto nunca antes, y esto se ha explicado por un conjunto de factores tanto internos como externos. En este último caso, está la desaceleración de la economía China, producto de los fuertes confinamientos que realizó”, explicó a Diario Financiero, el analista de mercados de XTB Latam, Juan Ortiz Godoy.

El salario mínimo en la divisa ha caído 8,8% desde inicios de año, a US$228,9 mensuales

En medio de la coyuntura política local, así como de la incertidumbre internacional por una posible recesión global en 2023, los consumidores y ciudadanos de a pie son de los mayores perdedores con el alza del dólar que, por cuarto día consecutivo, ayer rompió su máximo histórico.

Y es que con el aumento de la tasa de cambio los colombianos pierden cada vez más capacidad adquisitiva en el mundo, pues ahora un dólar vale $4.369; mientras que a inicios de junio la divisa costaba $3.776,52, según la Tasa Representativa del Mercado.

De hecho, ahora el salario mínimo del país ($1.000.000 sin incluir el auxilio de transporte) en dólares es de US$228,9, mientras que a inicios de año el monto era de US$251,1, con lo que los ciudadanos han perdido cerca de 8,8% en cuanto a su capacidad para comprar bienes y servicios en el exterior.

Lo mismo ha sucedido en otros países de la región, cuyas monedas han perdido valor frente al dólar. Tal es el caso del peso chileno y el peso argentino.

Devaluación

Con las tasas de cambio según los datos de Bloomberg, los países que registran los mayores salarios mínimos en dólares son Ecuador (US$425), Chile (US$399,7) y Argentina (US$359,8).

Al alza del dólar también se suman otros fenómenos que golpean a los consumidores: los aumentos en la inflación, la tasa de usura, el precio de la gasolina y la tasa de referencia del Banco de la República. Estos factores en conjunto remontan a un cartel de Antonio Caro, fechado en 1978, que refleja el sentimiento de los hogares en 2022: “Todo está muy caro”

Se consultó a varios expertos sobre los consejos a tener en cuenta para cuidar sus finanzas personales con el dólar caro y la inflación alta.

Tratar de no comprar bienes importados, no tener deudas en el extranjero, no usar tarjetas de crédito en dólares y diversificar sus ingresos son algunas de las recomendaciones.

“Los bienes importados pueden afectarse con la devaluación, por lo que es preferible comprar local. Si desea salir de vacaciones al extranjero, hay que tener una provisión del dólar 5% más arriba, previendo que se devalué un poco más”, explicó Andrés Moreno analista financiero y bursátil.

En cuanto a la inflación, los expertos explicaron que el primer paso es entender que hay bienes que no se pueden dejar de consumir y la opción es encontrar lo mejores precios en el mercado y apegarse a ellos. Otro consejo viene de la mano de las inversiones, pues mantenerlas diversificadas y constantes ayuda a capotear un poco más la inflación.

Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia, dijo que “en primera instancia, hay que entender que este escenario apunta a un encarecimiento del consumo. Por lo tanto, las recomendaciones tendrían que ir dirigidas hacia la racionalidad en las compras”.

Ayer, el índice Msci Colcap, que mide el comportamiento de las principales acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), subió 0,92% a los 1.348,87 puntos.