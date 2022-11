La tasa de desempleo en el país en el mes de septiembre fue de 10,7%, lo que representa una disminución de 1,3% frente a la presentada en el mismo mes de 2021.

De acuerdo con la directora del Dane, Piedad Urdinola, la cifra mantiene la tendencia de reactivación del empleo, que se viene dando desde comienzos del año.

En septiembre de 2021, la tasa de desempleo había sido de 12%.2,7 millones de personas estaban desocupadas para septiembre 2022, un 4% menos que en el mismo mes del año pasado.

Por otra parte, la tasa de ocupación pasó de 53,6% a 57,2% de un año a otro, con un aumento de unos 3,6 puntos porcentuales.

Aunque se ha ido recortando, se mantiene la brecha en materia de empleo femenino frente al masculino. Mientras que la tasa de desempleo para hombres se ubicó en 8,8%, el de mujeres, se mantuvo en 13,3%.

Por ciudades capitales, la que presenta mayor desempleo es Quibdó, con un 25%, seguida de Ibagué, con 18,1% y Valledupar, con 17,6%. La que presenta menor desempleo es Bucaramanga, con 9,6%, seguida de Manizales, con 9,7%, y Pereira, con 9.9%.

En Bogotá, el desempleo fue de 10,1%, mientras que en Medellín, fue de 11,3%, Cali, de 11%, Cartagena de 10,4 y Cúcuta, de 11,7%.

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, aseguró que si bien la cifra continúa siendo positiva, en comparación con el año pasado, las perspectivas no son tan buenas.

“La no tan buena noticia es que la tasa de desempleo ha dejado de caer, no estamos teniendo tasas de desempleo por debajo del 9 % y seguramente esto va a seguir de la misma manera en tanto la desaceleración de la economía que ya comenzamos a ver especialmente en algunos sectores del comercio al por menor y que según el Banco de la República se va a acentuar el próximo año, no va a permitir que volvamos a tasas de desempleo menores del 10 %”, señaló Olarte.

Petro reacciona

En su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó que la tasa de desempleo en el país en el mes de septiembre fue de 10,7%.

El mandatario colombiano aseguró que esa es la cifra más importante y significativa para el país.

“Esta es la variable fundamental y más importante de la economía. El volumen de puestos de trabajo que se generen. La política anticíclica del Gobierno, frente al estancamiento económico mundial, debe ser propugnar porque los puestos de trabajo crezcan”, informó Petro.

