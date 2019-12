En el tercer día de la semana el dólar cerró a la baja y volvió a ubicarse por debajo de los $3.400.

Para la jornada de ayer, la divisa cerró en un precio de $3.387,73 y registró una caída de $30,88 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM. Este valor no se veía desde el pasado mes de noviembre.

Desde el pasado 27 de noviembre, cuando el dólar se cotizó en $3.502,92 ha perdido $115,19.

Para Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la caída se debe al contexto internacional como nacional.

En un contexto local, Pérez aseguró que la actitud de las partes que inetervienen en las protestas sociales generó más confianza en el mercado y llevó a esta recuperación.

Una opinión similar tiene Gregorio Gandini, analista independiente de mercados y docente del área de economía, para quien “el dólar ha reflejado calma. Si bien siguen las marchas y manifestaciones, esto se presenta de una manera más controladas que al inicio (21 de noviembre de 2019)”. Además hay una expectativa optimista sobre un posible acuerdo entre el Gobierno y manifestantes.

Una ley con más confianza

Para Julián Cárdenas Fonseca, analista de Portafolios Especiales Protección, otro aspecto que ha llevado el dólar a la baja ha sido la aceptación de la Ley de Crecimiento que está en trámite en el Congreso.

“Aunque no sabemos en concreto si pasa o no la Ley de Crecimiento, hay un ambiente de optimismo, pues lo grueso de la reforma va a pasar y no va a generar un cambio estructural en la economía colombiana”, aseguró Cárdenas Fonseca.

Por su parte, el economista Jhon Torres Jiménez aseguró que en este final de año se debe analizar cómo reaccionará el mercado frente a las ultima novedades respecto a los aranceles de Estados Unidos a China en el devenir de la guerra comercial y como se desarrollarán los diálogos en Colombia entre el Gobierno y el comité del paro.

“Estos dos hechos determinarán en que nivel cerrará el dólar en Colombia en este 2019 y como serán las primeras semanas del 2020”, anotó Torres Jiménez.