Tras el leve repunte del dólar en la última jornada, en línea con el comportamiento de las monedas de la región, este jueves la moneda abrió en $4.158, unos $11,60 abajo de la Tasa Representativa del Mercado que para hoy está en $4.169,60.

Durante la apertura se registraron mínimos de $4.158 y máximos de $4.162,15. Además, se han negociado US$12,7 millones en 9 transacciones.

Según Bloomberg, anteriormente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que es probable que se necesiten al menos dos aumentos de la tasa de interés este año para reducir la tasa de inflación al objetivo de 2% del banco central.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también dijeron en la conferencia de esta semana en Portugal que tienen mucho camino por recorrer para controlar los aumentos de precios.

Si bien sus comentarios elevaron los rendimientos de los bonos en todos los ámbitos, las acciones se aferraron a las ganancias recientes (el S&P 500 subió un 5% este mes) y los inversores se centraron en el contexto económico relativamente resistente que debería respaldar las ganancias de las empresas, especialmente en el sector tecnológico.

“Estamos viendo un tira y afloja. Los mercados no están aceptando lo que dicen los principales bancos centrales”, dijo Peter Garnry, jefe de estrategia cuantitativa y de acciones de Saxo Bank AS. “Incluso los comentarios de Powell no han sido suficientes para afectar realmente el sentimiento en los mercados de valores”.

A menos que las perspectivas de ganancias empeoren drásticamente, especialmente en las empresas vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, “será difícil que desaparezcan los espíritus animales de los mercados”, agregó.

Precios del Petróleo

El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, cae 0,42% a US$73,72, mientras que el WTI lo hace 0,32% cotizándose a US$69,24.

Según Reuters, los precios del crudo se estabilizaban el jueves, un día después de subir con fuerza tras un declive de inventarios en Estados Unidos mayor de lo esperado, mientras la atención volvía a centrarse en el alza de tasas de interés, que está afectando al crecimiento económico mundial.

Ambos referenciales avanzaron cerca de 3% el miércoles, después de que la Administración de Información de Energía (EIA) dijo que los inventarios de crudo cayeron en 9,6 millones de barriles en la semana finalizada el 23 de junio, superando con creces la reducción de 1,8 millones de barriles que los analistas habían pronosticado en un sondeo de Reuters.