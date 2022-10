Dólar callejero se vende a $4.826 en promedio, $88 más barato que la TRM vigente

En un sondeo que hizo LR en diferentes oficinas del país, se encontró que esta divisa se vende a un promedio de $4.826, es decir, $48,24 más barato que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente hoy ($4.914,24).

Sin embargo, la cifra depende de la zona geográfica del país. En Bogotá, por ejemplo, la divisa se vende a un promedio de $4.865, es decir, $48 más barato que la TRM. Las casas de cambio en donde puede encontrar el billete verde más barato en la capital del país son Banco Unión a $4.780, Punto Dollar ($4.840) y Alliance Trade ($4.850).

Mientras que en ciudades como Medellín, la divisa se puede comprar a $4.854 en promedio, con precios como $4.800 en Nutifinanzas, $4.850 en Cambios el Poblado y $4.870 en Surcambios.

En otras ciudades, como Cúcuta y Cartagena, podrá encontrar la divisa a precios como $4.800 y $4.750 respectivamente.

Lo que debe tener en cuenta es que el precio al que se venden divisas en estas oficinas cambian dependiendo de la oferta y la demanda que haya en cada una de ellas.

“Nosotros siempre estamos al vaivén del mercado y estamos sufriendo las consecuencias del nerviosismo general porque realmente en este momento el fundamental de la Tasa Representativa está siendo un punto de referencia para nosotros en el precio. Estas alzas tan considerables de $100 y $120 diarios, durante periodos seguidos, y con las noticias mediáticas, eso genera demasiado nerviosismo entre los compradores y los vendedores”, explicó Martha del Pilar Martínez, directora de Asoprocambios.

Y es que, aunque los dólares en las casas de cambio se estén vendiendo, en promedio, un poco más baratos que la TRM, lo cierto es que el precio que se ofrece en estas oficinas también ha ido subiendo con el paso de los días y cada vez se acerca más a la tasa oficial.

“Nos afecta mucho el tema de la oferta, no tenemos personas que nos quieran vender dólares porque todos están a la expectativa de que siga subiendo. Realmente esas noticias generan bastante inquietud en las personas. Hoy tenemos el fenómeno de que quienes tienen los dólares no los quieren vender y quienes tienen los pesos quieren comprar dólar”, indicó Martínez.

De hecho, si usted, por el contrario, quiere vender sus dólares, los precios a los que compran las casas de cambio también han venido subiendo y LR encontró un promedio de $4.606 por cada billete.

Ahora bien, ¿es buen momento para vender dólares cuando la TRM está a punto de tocar los $5.000? Expertos aseguran que no es recomendable generalizar, pues se debe entrar caso a caso y entender los objetivos de los inversionistas o de los ahorradores.

“¿Yo compré dólares para qué? ¿Para irme a estudiar? Pues no lo venda. ¿Los compré para mi pensión? Pues no los venda porque no se va a pensionar todavía. ¿Yo compré dólares porque soy un especulador y creo que la tasa de cambio está alta y voy a ganar? De pronto si vale la pena venderlos. Depende mucho del perfil del inversionista y del perfil de riesgo que tenga”, aseguró Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

Un dato clave es que ahora, tal como sucede en el mercado spot internacional, ya puede comprar euros más baratos que los dólares en las casas de cambio. Por ejemplo, en Bogotá el promedio al que se vende la moneda europea es de $4.730, mientras que la estadounidense está a $4.865, con una diferencia de $135 entre el precio de las dos.

El aumento del dólar impacta cerca de 20% de la canasta básica familiar

Entre los más afectados con el dólar caro están los consumidores, para los que cada vez es más difícil hacer mercado, pues el alza de la tasa de cambio afecta el precio de la canasta básica familiar dado que, según expertos, más de 20% de esos bienes es importado. Los colombianos vienen perdiendo poder adquisitivo en productos importados, dentro de los que, según el Dane, se pueden encontrar carnes, pescados, lácteos, legumbres e, incluso, algunas frutas, café, té, azúcar, cereales, grasas y cacao. Además, están los electrodomésticos.

