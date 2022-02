Hoy, a las 8:20 a.m., en medio del festivo por el día de los presidentes en Estados Unidos, el dólar next day en Colombia registraba un precio promedio de negociación de $3.932,81, lo que representó un avance de $5,56 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $3.927,25.

La divisa abrió con un precio de $3.930, de acuerdo a lo registrado en la plataforma Set-FX, mientras que el precio mínimo llegó a $3.930. y el máximo fue de $3.935,80.

A nivel internacional, las bolsas europeas caen, junto a los futuros de Estados Unidos, luego de que Kremlin dijera que no hay planes concretos de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Joe Biden.

Los mercados estadounidenses están cerrados el festivo nacional del Día de los presidentes. El índice Bloomberg Dollar se debilita y las divisas de mercados emergentes también caen levemente. Futuros petróleo fluctúan.

Los precios del petróleo operaban con pocos cambios el lunes, pues los nuevos esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis de Ucrania proporcionaron cierto alivio a las preocupaciones sobre los suministros, que han mantenido el crudo cerca a los US$100 por barril.

Los futuros del crudo Brent sumaban un marginal de 0,01%, a US$93,51 por barril. Mientras que los futuros del crudo estadounidense WTI ganaban 0,06%, a US$91,13 el barril.

Lea también: Dólar inició la semana cayendo $16 mientras se espera el dato de inflación

A nivel local, la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá este viernes. A pesar de que, según el calendario, no está planeada una decisión de política monetaria, algunos operadores del mercado de swaps prevén un incremento en la tasa de interés. No obstante, el gerente general, Leonardo Villar, dijo que no ve “ninguna razón para cambiar” el calendario.

En un debate que se realizó el viernes pasado, el candidato presidencial Gustavo Petro prometió ntroducir reformas en la composición del banco central, que según él ha perdido su independencia bajo presidentes recientes.

Si es elegido, Petro dijo que buscaría reformas para dar a los miembros de la sociedad una presencia en la junta, particularmente la representación de las “organizaciones productivas” en el país.

Entre tanto, esta semana Fedesarrollo publicará sus indicadores de confianza minorista e industrial.