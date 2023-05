El dólar mantiene la tendencia del cierre de ayer, y abre este jueves a la baja a $4.505,82 en promedio, con una caída de $22,48 frente a la TRM, que para hoy está en $4.528,30.

Durante la apertura, la divisa alcanza mínimos de $4.501,50 y máximos de $4.507,90. Además, se han negociado US$17,5 millones en 27 transacciones.

Dicho comportamiento se debe al optimismo sobre la deuda de Estados Unidos. Según Bloomberg, los mercados subieron después de días de ansiedad de que un impasse en Washington llevaría a Estados Unidos a un incumplimiento sin precedentes, lo que alentó las apuestas de que la economía más grande del mundo también puede sortear una recesión económica.

El estado de ánimo más relajado refleja tanto el progreso en Washington como algunas buenas noticias de los prestamistas regionales de EE. UU. en conflicto.

Las acciones bancarias se recuperaron esta semana después de que Western Alliance informara un aumento en los depósitos, lo que alivió la preocupación de que la industria sucumbirá a las pérdidas en las inversiones en bonos y una fuga de los depositantes.

En conjunto, mantienen vivas las esperanzas de que EE. UU. evitará una recesión y dará paso a apuestas de aterrizaje suave después de uno de los ciclos de ajuste más agresivos de la historia de la Fed.

“Puede ser muy, muy difícil para la Fed recortar las tasas muy rápidamente a menos que suceda algo terrible. Y por el momento, ese no es el caso”, dijo Andrés Sánchez Balcazar, jefe de bonos globales de Pictet Asset Management SA a Bloomberg.

En Washington, el presidente Joe Biden expresó su confianza en que Estados Unidos no dejará de pagar, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que llegar a un acuerdo esta semana es “factible”. El jefe de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que el gobierno de Estados Unidos “probablemente” no dejará de pagar su deuda después de que él y otros líderes bancarios se reunieran en Washington para discutir el límite de la deuda.

Petróleo

El barril del petróleo brent, referencia para Colombia, cae 0,52% a US$76,56, mientras que el WTI lo hace 0,51% cotizándose a US$72,46.

Los precios del crudo cotizaban en general estables el jueves, mientras los operadores vigilaban con cautela los avances en las negociaciones para elevar el techo de deuda en Estados Unidos, tras subir en la sesión anterior por el optimismo sobre la demanda de combustible en el país.

La fuerte caída de los inventarios de gasolina en Estados Unidos por el aumento de la demanda a los niveles más altos desde 2021 y el optimismo en torno a las negociaciones sobre el techo de la deuda ayudaron a los principales índices referenciales del crudo a subir.

También pesaba sobre los precios la posibilidad de una nueva subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La probabilidad de un alza de tipos en su reunión de junio se sitúa en torno al 20 %, mientras que hace un mes la probabilidad de un recorte era del 20 %.