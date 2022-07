El presidente Iván Duque declaró insubsistente al director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo Fajardo. Aunque todavía no está claro el motivo de su salida, a un mes de concluir la actual administración, se conoció que la decisión habría sido impulsada por solicitud de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

En su lugar, el Gobierno nombró como director temporal a Francisco Ospina, quien se venía desempeñando como secretario de la entidad. Sobre el funcionario destituido, se conoce Fajardo venía de ser subgerente financiero de Indumil y también se ha desempeñado en altos cargos en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Departamento Nacional de Estadística (Dane), la Federación Nacional de Departamentos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, entre otros.

Fajardo fue designado director de la Aeronáutica Civil el 6 de julio de 2021. Aunque no está confirmado, medios como Blu Radio y La W señalaron que existen unos presuntos hechos de corrupción y contratos que están en proceso de investigación.

Fuentes de la Aeronáutica Civil dijeron a Blu Radio que la destitución tiene que ver con la decisión de Fajardo de declarar el incumplimiento del contrato de Aerocafé, algo con lo que no estaba de acuerdo el Ministerio de Transporte. Así mismo, se conoció que al hasta hoy director de la Aeronáutica Civil no dará declaraciones, hasta tanto no sea notificado.

Desde 2018, las entidades correspondientes como la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y el Ministerio de Transporte han realizado inversiones que superan los $1,1 billones. Estas buscan la modernización de la infraestructura aeroportuaria, además de un mejoramiento en competitividad, fortalecimiento regional del transporte aéreo y la posibilidad de ampliar la capacidad de las operaciones aéreas nacionales e internacionales.