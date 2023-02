Durante tres meses Petro tomará la regulación de las tarifas de los servicios públicos

Este jueves se conoció el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, con el cual se faculta al presidente Gustavo Petro para que en el término tres meses tenga la potestad sobre la regulación de las tarifas de los servicios públicos.

El jefe de estado tendrá durante este periodo la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Comisión de regulación de Energía y Gas, pese a las advertencias que le hicieron desde diferentes sectores.

El Presidente no aceptó ninguna de las 50 advertencias de expertos. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, señaló funciones regulatorias que no devienen de la delegación presidencial, sino directamente de una ley de la República, por lo que no se podría asumir mediante un decreto.

Incluso, Empresas Públicas de Medellín señaló que no hay justificación técnica que soporte la decisión y que el cambio desestimula la inversión porque genera incertidumbre.