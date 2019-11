China y Estados Unidos volvieron a conversar por vía telefónica para tratar de cerrar un acuerdo parcial que zanje, al menos temporalmente, la guerra comercial que mantienen las dos mayores economías del planeta.

El viceprimer ministro chino, Liu He, que encabeza la mesa de negociación de China, sostuvo la conversación telefónica con el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“En las conversaciones telefónicas, las dos partes abordaron de forma constructiva las preocupaciones centrales de cada uno sobre la ‘primera fase’ del acuerdo comercial, y acordaron seguir en estrecho contacto”, apuntó la agencia de noticias Xinhua.

EE.UU. y China avanzan hacia un acuerdo parcial que incluya la retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial, que comenzó en marzo de 2018.

“Las dos partes han acordado eliminar los aranceles a medida que se vayan haciendo progresos. Si China y EE.UU. llegan a un acuerdo en la ‘primera fase’, deberían eliminar los aranceles simultáneamente y en la misma proporción”, dijo Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio, en rueda de prensa.

Aunque el presidente Donald Trump había anunciado que no subiría los aranceles a las importaciones del gigante asiático a finales de año, la semana pasada dijo que si el pacto no se lograba no dudará en subirlos.

Por su parte, China se ha comprometido a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses hasta llegar a los US$50.000 millones.