El 2023 será un año clave para el futuro a corto y mediano plazo de Ecopetrol. Y el panorama no está del todo despejado para la operación de la petrolera, más cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en que no habrán nuevos contratos para exploración.

Y es que el reto que tiene por delante la compañía (considerada como la joya de la nación) es la de afrontar temas espinosos como la política de descarbonización que promueve la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; la pérdida de valor de la acción, y en los bonos; y los cambios que se vienen en la junta directiva, con nuevo presidente abordo.

Pero lo que genera aún más incertidumbre en la petrolera son las consecuencias de la reforma tributaria con la eliminación de la deducibilidad de las regalías, la sobretasa en el impuesto de renta y el cambio en el régimen de zonas francas, que podría frenar el crecimiento sostenido que vienen presentando.

“Al ser una empresa que se dedica en su core business a la exploración y producción de hidrocarburos, el panorama tiene muchos interrogantes más cuando desde el Gobierno han insistido que no habrá nuevos contratos petroleros. Así su operación se limitaría a los proyectos que desarrolla actualmente”, explicó Nicolás Arboleda, asociado de Energía y Minas de Baker McKenzie.

El analista precisó que, para el 2023 Ecopetrol deberá reenfocar sus esfuerzos en yacimientos existentes, sin poder ampliar la exploración en el territorio nacional. “Esta situación los llevaría a vender activos estratégicos o a buscar socios para adelantar el desarrollo de pozos que están en los contratos vigentes”, dijo.

Incertidumbre con resultados

Llama la atención que con este panorama que tiene la petrolera en el 2023, lo afrontaría con unos resultados financieros que evidencian su crecimiento sostenido. De acuerdo a una proyección de Corficolombiana, al cierre del presente año las utilidades llegarían a $34,5 billones, cifra que prácticamente duplica los $16,7 billones reportados en el 2021.

Además, la misma operación de la petrolera le permite un amplio margen de ganancias descontando intereses, impuestos y depreciaciones.

“La industria petrolera tiene prendidas las alarmas ante los anuncios que en diversos frentes ha hecho el Gobierno nacional, y Ecopetrol es el claro ejemplo de que recibiría el mayor impacto, ya que además de ser la más grande operadora, sus resultados financieros afectan directamente el patrimonio de la Nación”, señaló Inés Elvira Vesga, partner de Holland & Knight.

La consultora en temas petroleros explicó que no es solo el anuncio de frenar la nueva exploración, que “es de la mayor gravedad para el país”, sino la combinación de esa decisión con las otras ya anunciadas: sobretasa de renta, no deducibilidad de las regalías, y el cambio en el régimen de zonas francas, contenidas en la tributaria.

“Los efectos ya se perciben en la desvalorización acelerada de la acción (cuya variación a la baja ha estado en más del 50% en el último año). Hay una contradicción enorme entre los buenos resultados de la empresa y los altos precios del barril de crudo (+US$90) con el retroceso en el valor del título en el mercado bursátil, que tiene su origen en la incertidumbre sobre el futuro de la industria por los anuncios”, subrayó Vesga.

Lea: Habitantes de California (Santander) denuncian atraso en la delimitación del páramo de Santurbán

Cambio en reglas de juego

El mayor malestar en la administración de Ecopetrol corre por cuenta de la reforma tributaria, y así lo dejó por escrito su presidente Felipe Bayón, en una misiva dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.

“Más allá de las ideologías, la política energética es técnica y económicamente errada, además jurídicamente incierta, contradice las necesidades fiscales del país y no contribuye en nada a la descarbonización. Son esfuerzos inútiles de muy alto costo, que no están haciendo las economías que sí contribuyen de forma significativa al cambio climático y que van a representar para Colombia la pérdida de los ingresos necesarios para la sostenibilidad del país”, señaló Vesga.

Para otros analistas consultados, el valor de la petrolera nacional estará directamente ligado con el volumen de sus reservas de crudo recuperables, pero teniendo presente en las cuentas que si no hay hallazgos suficientes para reemplazar el petróleo que se extrae (por decrecimiento en la exploración), no solo caen los ingresos de la compañía, sino además que el volumen de producción estaría por debajo de los 700.000 barriles promedio día, ya que mermarían los costos de operación.

“Ante los anuncios del gobierno como prohibir el fracking y no asignar nuevos contratos, el próximo año Ecopetrol seguramente concentrará su tarea en el desarrollo de proyectos de recobro mejorado, donde tiene un potencial importante en gas natural, así como en reducir el pasivo exploratorio que la empresa puede tener en las áreas ya asignadas, donde también tiene todavía mucho por hacer”, señaló Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

Contexto

El analista subrayó que el 2023 será el año clave para definir si se avanza o no en el desarrollo de los bloques off shore y la operación internacional en México, Brasil y Estados Unidos (con fracking incluido en ese país), “que irán de la mano de los resultados actuales y de la decisión del nuevo gobierno de avanzar o no con el desarrollo de este potencial, lo cual aún no es claro”.

Así mismo, Vera indicó que en materia de fuentes de energía renovable, Ecopetrol debe meter el acelerador con proyectos de autogeneración y con énfasis en energía solar, tanto en sus operaciones de exploración y producción, como en transporte.

“Además seguirán con su estrategia de transición energética a través de la nueva vicepresidencia que crearon para desarrollar inversiones en eficiencia energética, control de emisiones de metano y CO2 y por supuesto los desarrollo en hidrógeno”, dijo Vera.

Cabe recordar que Ecopetrol tiene previsto invertir entre $65 y $76 billones en los próximos dos años, incluidos $6 billones en proyectos de gestión circular del agua, descarbonización, eficiencia energética, uso de energía y fuentes alternativas, mejora en la calidad de los combustibles, y estudios y pilotos de hidrógeno verde y azul para aplicaciones en refinerías y movilidad.

“La Empresa le apuesta a las energías limpias y la descarbonización. Al año 2030 vamos a completar 50 ecoreservas, tendremos 10 parques solares y seremos un jugador importante en la producción de hidrógeno verde, entre otras iniciativas”, dijo Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.