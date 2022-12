Seis de cada 10 colombianos consideran que el ambiente laboral en las empresas del país no es sano.

Este es uno de los resultados del último estudio de HubSpot, plataforma de CRM para empresas en expansión, la cual realiza este tipo de análisis con el objetivo de ayudar a las compañías colombianas a crecer mejor, con datos de valor que aporten a su desarrollo.

“Estas investigaciones dan una guía sobre las oportunidades de mejora y puntos positivos, tener el panorama completo permite que las empresas crezcan y avancen. Por ejemplo, en esta ocasión, también encontramos que un 74% de los encuestados considera que es feliz (42%) o completamente feliz (32%) en su trabajo.”, explica Camilo Clavijo, country manager de HubSpot para Latinoamérica.

Bienestar físico, emocional y mental, clave para la productividad

Ante la pregunta: ¿siente que su trabajo le permite tener un balance entre su vida personal y profesional?, un 27% contestó de forma negativa y un 73%, por el contrario, sienten que su trabajo sí les permite tener este balance.

“Aunque vemos una tendencia positiva en este aspecto, aún existen oportunidades notables respecto a la creación de ambientes balanceados para los trabajadores en Colombia.”, señala Clavijo.

Por cuenta de este desbalance, el 62% de los encuestados considera que siente algún nivel de agotamiento físico y un 56% siente algún nivel de agotamiento mental o emocional.

Llama la atención que, de este grupo, un 26,7% ha consultado a un profesional de la salud mental por causa de su trabajo y un 13% siente que necesita hacerlo, pero no lo ha hecho. Llama la atención que, en ocasiones, es la misma tecnología (potenciada por la pandemia) la que se convierte en un factor de estrés, situación conocida hoy como tecnoestrés.

“La implementación de la tecnología puede llegar a generar incomodidad y preocupación. La no posibilidad de manejar la situación, para aquellos que no estaban familiarizados con ella, va desde lo más pequeño, como no saber cómo encender un dispositivo a cosas mayores, generando insatisfacción. Con la pandemia nos vimos obligados a convertirnos en personas digitales, lo cual trajo consigo temas como falta de recuperación en el estrés laboral lo cual va ligado con el estrés de la tecnología.”, explica Andrés Barrios, profesor asociado del área de Mercadeo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Ambientes seguros para la diversidad y la inclusión

De acuerdo con esta encuesta, dos de cada 10 trabajadores se han sentido discriminados por su orientación sexual, raza, género, alguna discapacidad, posición religiosa o política.

“Es necesario avanzar en políticas que permitan ambientes seguros. En Colombia el tema de diversidad e inclusión ha tomado mucha fuerza, sin embargo, de las 220 empresas registradas en la Cámara de Comerciantes LGBT solo 49 tienen una política de diversidad e inclusión y quienes no la tienen es porque no tienen conocimiento de cómo aplicarla”, afirma Eduardo Ramos, director ejecutivo de la Cámara de Comercio LGBTI.

Pero la responsabilidad de avanzar en materia de diversidad e inclusión no debe ser solo de las organizaciones. Los colaboradores deben tener un rol activo y concientizarse sobre la importancia de un ambiente seguro para todos, sin importar las diferencias.

La encuesta es reveladora en cuanto a este aspecto: solo un 0,5% de los empleados encuestados cree que las políticas de diversidad e inclusión son factores importantes para promover el bienestar laboral.