El dólar cerró en un precio promedio de $4.843,97 y ganó $95 durante esta semana

Al cierre de la jornada la moneda registró US$1.234 millones en 2.832 transacciones y según reportó la plataforma Set-FX, logró mínimos de $4.792 y máximos de $4.862.

Ayer la agitación internacional se vio un poco apaciguada por el salvavidas que los reguladores el lanzaron a Credit Suisse Group. Pero la incertidumbre se mantiene con los anuncios del Banco Central Europeo de elevar los tipos de interés otros 50 puntos hasta 3,5%, su nivel más elevado desde octubre de 2008.

Las acciones de EE.UU. cayeron, mientras que los bonos del Tesoro ganaron terreno, coronando una semana tumultuosa para los mercados globales con otro giro de aversión al riesgo a medida que aumentaba la preocupación de que el sector bancario lleve a la economía mundial a una recesión.

Bancos como JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. se unieron en una muestra de apoyo a First Republic el jueves. Si bien el intento de rescate inicialmente impulsó la confianza, el inversionista multimillonario Bill Ackman se encontraba entre los que cuestionaron si sería suficiente para detener la crisis.

Mientras tanto, los bancos de EE. UU. pidieron prestado un total de US$164.000 millones de dos instalaciones de respaldo de la Reserva Federal en la semana más reciente, una señal de las crecientes tensiones de financiación tras la quiebra de Silicon Valley Bank.

“No esperamos una crisis financiera en toda regla, pero no se debe descartar la dinámica subyacente”, dijo Karsten Junius, economista jefe de Bank J Safra Sarasin AG. “Lo más probable es que las condiciones financieras se endurezcan aún más y aumenten los riesgos de recesión. Por lo tanto, defendemos un posicionamiento defensivo con respecto a los activos de riesgo y una postura tácticamente cautelosa en el sector bancario, a pesar de que el caso constructivo para los bancos permanece intacto a mediano y largo plazo”.

Petróleo

El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, se contrae 12,24% a US$73,03; mientras el WTI lo hace 2,18% hasta US$66,86.

Los precios del crudo caían en una sesión volátil el viernes, revirtiendo las ganancias anteriores de más de US$1 por barril, mientras los temores por el sector bancario ponían al petróleo en camino de su mayor caída semanal en meses.

Ambos referenciales tocaron mínimos de más de un año esta semana. El Brent va camino de registrar su mayor declive semanal desde diciembre, por encima del 10%, mientras que el WTI se dirige a un desplome superior al 11%, el más alto desde abril.

El petróleo y otros activos mundiales se vieron presionados esta semana por la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y los problemas de Credit Suisse y el First Republic Bank. No obstante, los precios recuperaban algo de terreno el viernes tras las medidas de apoyo del Banco Central Europeo y los prestamistas estadounidenses.

“Las condiciones para un comercio volátil siguen intactas. La montaña rusa de los precios del petróleo está haciendo una pausa para respirar, pero de ninguna manera ha terminado”, dijo Stephen Brennock, de la correduría PVM.

Los miembros de la Opep+, que atribuyeron la debilidad de los precios de esta semana a factores financieros más que a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, añadieron que esperan que el mercado se estabilice.