Preguntas y respuestas

¿Qué medidas deben adoptarse para ‘atacar’ esas tres grandes problemáticas del país?

Para el COVID avanzar en el plan de vacunación y en el caso del estallido social es un tema de ingresos, especialmente por la caída de la clase media, ya que más de 2,1 millones personas cayeron en la pobreza, y unos que estaban en condición de pobreza pasaron a indigentes, es decir, a pobreza extrema, a tener hambre. Mejorarla de forma estructural, sólida y sostenible es generando empleo y esto requiere de una estrategia de múltiplex instrumentos.

¿Cuáles son los problemas de gobernabilidad que se tienen?

Hay un problema de gobernabilidad y esto ha demostrado que los liderazgos que hay en Colombia deben ser renovados. Deben existir unos liderazgos donde haya la posibilidad de generar acuerdos dentro de los desacuerdos, no como en la situación actual donde los líderes no se pueden sentar en la misma mesa a dialogar, necesitamos ponernos de acuerdo y buscar puntos de entendimiento dentro de las diferencias y esa es la oportunidad que tenemos en el 2022.

¿Considera que los programas de empleo que ha lanzado el gobierno de Duque sí contribuirán a la generación de empleo o no se deben segmentar poblacionalmente?

El error es pensar que el problema del empleo está segmentado en unos grupos en particular, el desempleo está en toda la población. No hay una estrategia única. En el 2012 adopté una línea de empleo que contribuyó a generar empleo formal como reducir los impuestos a la nómina; abrir más las posibilidades de capacitación técnica y tecnológica, haciendo esfuerzos para que los jóvenes tengan apoyo para capacitarse, que no se quedan solamente en el Sena, también apoyarlos en las mismas universidades, y por último, asegurarnos que unos sectores importantes para el empleo como servicios que cerraron en la pandemia, vuelvan a abrir, para ello se necesitan unos créditos con dos o tres años de periodos gracias y tasas bajas. Mi estrategia es amplia y pone el foco en el país a generar empleo, porque los subsidios, el asistencialismo son necesarios, pero es un paño de agua tibia que no dura para siempre y no logra resolver el problema de fondo. Hay que mantener el apoyo, el ingreso solidario mientras la economía no repunta, pero una vez la economía repunte se debe pensar en que es el empleo lo que resolverá los problemas de la gente, no es el Gobierno.

¿Cómo percibe la propuesta de inversión social del Gobierno?

Creo que es un buen paso porque el problema fiscal es muy grande y si no se toman medidas puede explotar de una forma que nos causa estragos y el gobierno que llegue en el 2022 va a encontrar un país quebrado. Con esto algo se empieza a resolver el problema fiscal, no definitivamente pero por lo menos a ese déficit gigantesco de este momento sí empieza a tener una posibilidad de reducción, en la medida que aparezcan estos nuevos ingresos. La reforma que se propone hoy generará ingresos en el 2023, más o menos $10 billones, que serán muy necesarios en ese momento.

¿Qué se necesita para que exista una reforma estructural?

La reforma lo que nos está enseñando es que las reformas estructurales tratan de resolver muchos problemas al mismo tiempo y eso es difícil. Quizás lo más completo que se haya hecho en una tributaria fue en 2016 y a pesar de eso no resolvió todos los problemas.

El sistema político colombiano hace que los gobiernos no tengan la capacidad de sacar adelante proyectos estructurales cuando se tocan demasiados cayos. El modelo colombiano, tal vez como opera la política en Colombia, es que este es un proceso gradual y continúo, más que un antes y un después. No es que se reformule el estatuto tributario, sino que se va ajustando paso a paso.

¿Qué puntos de la propuesta no ayudarían a resolver la situación fiscal?

Las empresas que tienen utilidades de menos de $800 millones, creo que a ellas no se les puede subir el impuesto de renta al 35%. Yo lo mantendría en 33%, y creo que el impuesto de renta más alto debe ser en exclusividad de empresas mayores.

Hay un tema importante es la omisión al patrimonio, hay colombianos que tienen patrimonio superiores a $5.000 millones que podrían contribuir a resolver una parte para financiar la política social, no sé por qué el Gobierno no quiso tocar el impuesto al patrimonio. Estoy contribuye al recaudo de manera progresiva.

¿Tener ya esta reforma, próxima a presentarla en el Congreso, si dará un parte de tranquilidad a las calificadoras y sería posible pensar que Moody’s cambie la calificación?

El problema no es tanto las calificadoras, ellas ya tomaron su decisión, sino los propios mercados, es decir, la inversión, los capitales, las tasas a las que el gobierno se endeuda, todo eso siempre es susceptible de mejorar o empeorar, y pueden deteriorarse, ahora tratamos que los mercados mantengan su confianza frente a Colombia,