¿Por qué todavía no sube el precio de la gasolina en noviembre? Este es el pronóstico

Qué dice la CCI

"De manera regular, dicho ajuste se hace a comienzos de año, para compensar la inflación, y mantener así, el valor real de los recursos que se destinan a las vías, como ocurre con todos los bienes y servicios de la economía", dijo el gremio en su comunicado.

Así las cosas, el decreto en mención, por lo tanto, se limitará a dar el paso que no se dio en enero y la CCI advirtió que, de no proceder así, "el Estado se vería obligado a compensar el faltante a través del Presupuesto Nacional, alimentado por los colombianos, incluidos los que no usan las vías, sacrificándose de esta forma, valiosos recursos para la salud, la educación y la justicia entre otros".

Por lo tanto, la CCI precisó que, gracias al modelo de concesiones viales, el país ha logrado avanzar e intervenir cerca de 10 mil kms de vías, más de mil puentes y cerca de 90 túneles con especificaciones de talla mundial y que sin los pesos de las vías concesionadas, el Estado se hubiera visto obligado a tramitar varias reformas tributarias, comprometiéndose así el esfuerzo, incluso, de aquellos contribuyentes que no utilizan las infraestructuras.