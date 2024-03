$!“El liderazgo de Ecopetrol debe estar siempre atento, con el ojo en el balón”

"Mientras la información del RUT no haya cambiado, no se desactualiza": el llamado de atención del director de la Dian

“Esperé siete años para publicar Salvar a Ecopetrol porque quería asegurarme de que el proceso arbitral en Nueva York que le otorgó mil millones de dólares a Reficar, y que confirmó la rectitud de nuestras acciones, estuviera resuelto. También me sentí motivado a escribir el libro debido a la injusticia que sentí durante mi candidatura presidencial, al ser culpado por problemas que yo había intentado solucionar. Quería hacer justicia no solo para mí, sino para todos los involucrados en el proceso”.

Una reseña de Sylvia Escovar describe el libro no solo como uno de liderazgo, sino más como una historia sobre la transformación empresarial.

“Exacto, el libro no se limita al liderazgo empresarial convencional. Aborda la gestión de crisis en empresas públicas, como Ecopetrol, que además de ser pública está listada en la bolsa de Nueva York. Esto requiere un liderazgo especial, ya que se debe manejar la empresa bajo la mirada de accionistas y medios de comunicación. Además, durante mi campaña política, me pareció muy injusto que me culparan por Reficar, cuando yo había sido el bombero, no el causante del incendio. Sentí que era necesario hacer justicia, no solo conmigo, sino con los técnicos, gerentes y personas serias y buenas que trabajaron en el proyecto. Aunque no todos eran así, la mayoría sí lo eran y merecían justicia”.