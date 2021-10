En su más reciente cita, en Villavicencio, la mayor sorpresa la dio el precandidato Alirio Barrera, el exgobernador del Casanare, quien se ha empezado abrir espacio en el abanico de los cinco aspirantes por tener unas propuestas se alejan de la línea uribista y son más de centro derecha.

Barrera, conocido como el candidato del sombrero, fue el que más se destacó en las propuestas de los temas agropecuarios, que era el eje del foro. Sin mucho adorno, y hablando en un lenguaje popular, el aspirante presentó propuestas sostenibles. “Nosotros debemos subir el nivel de competitividad en Colombia. Nosotros no tenemos unos procesos de transformación fortalecido desde las regiones a través de la industrialización de todo el sector productivo, a través de recursos de ciencia, tecnología e innovación”, manifestó el aspirante.

Criticó en ese sentido que se siga pensando que Colombia debe seguir dependiendo de la explotación petrolera, por lo que insistió en que volver al campo, debemos tener una “especialización de la productividad de las regiones dependiendo su vocación en el marco de un Plan Ordenamiento Agropecuario”.

Barrera, quien recordó que es de origen campesino, propuso además que “debemos buscar que todos los excedentes de los productos dejen la verdadera utilidad para el productor y no se quede en los intermediarios. Que si, por ejemplo; en Colombia estamos produciendo piña, no lo saquemos solo en bruto, sino que además, generemos otros usos aprovechando los subproductos, haciendo que los precios sean más estables y no se afecte tanto al campesino como al consumidor” indicó.

Por su parte la precandidata María Fernanda Cabal dijo que es imperativo que el gobierno reduzca los índices de pobreza, “de los 12 millones de pobladores rurales hay 39% en la pobreza y 18% en la pobreza extrema. Es inminente mejorar el nivel de ingreso monetario, porque hoy hay 54% de pobladores rurales con necesidades básicas insatisfechas y eso es vivir en la miseria”.

El precandidato Rafael Nieto, manifestó que se debe trabajar para que todos los habitantes del campo tengan acceso al agua y a distritos de riego y drenaje, “hay que mirar el campo como una vocación exportadora”.

La también precandidata Paloma Valencia indicó que se debe velar por la protección de la Amazonía colombiana, como también reestructurar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), “hay que remodelar las CAR que son un nicho de corrupción y que no pueden seguir siendo un botín burocrático. Hay que comprometerlas con el saneamiento básico, porque la plata de esas corporaciones la cogieron para contratos de los politiqueros”.

Por último Óscar Iván Zuluaga, dijo que “no es posible hablar de producción si no tenemos claro que requiere sostenibilidad y cuidado con el medio ambiente. Ese concepto de producir de manera sostenible es muy rentable, porque en los mercados internacionales es lo que más se valora y se paga”.