“El recorte de derechos no genera empleo”: Mensaje de Mintrabajo a gremios y políticos por reforma laboral

A renglón seguido, la ministra Ramírez puso un caso: “Un ejemplo de ello es lo que pasó con la Ley 789 de 2002, que se trazó como meta atacar el desempleo y la informalidad laboral, siendo estos sus dos objetivos económicos. Entonces lo que se hizo fue reducir los costos laborales recortando los derechos de los trabajadores”.

Agregó que una de las medidas fue la ampliación de la jornada diurna, que se extendió de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. "Así se recortó el recargo nocturno del 35 % para abaratar el costo laboral. Lo mismo ocurrió con los festivos laborales y dominicales: el pago estaba al 100 % y se bajó al 75 %”.

La ministra también aludió al pago de indemnizaciones por el despido sin justa causa, ya que “esta es una política para desincentivar que se despida a la gente si no hay una causa justa y se abarató: de 45 días base que traía la Ley 50, se pasó a 25 días”.

Añadió que dichas normas, al seguir vigentes después de 22 años, para cada uno de los 1'600.000 trabajadores que tiene el país, ha representado una pérdida de $33 millones”.

Insistencia de Mintrabajo

En un comunicado de Mintrabajo da cuenta que la titular de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez Ríos, le envió un claro mensaje a los sectores políticos y económicos que han asegurado que la reforma laboral va a generar desempleo.

“Lo que le he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen (sic) el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo. Esta es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ellos lucharon para que Colombia llegara a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) y aprobaran el plan de labor que tienen y nosotros estamos haciendo, únicamente que se cumpla. No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”, aseguró la ministra.

Ramírez Ríos enfatizó en que Colombia está bajando la tasa de desempleo y con todas las políticas de generación de empleo, queremos brindarle al país, tranquilidad y confianza y entre todos "vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debe ser. No tengan miedo, el recorte de derechos laborales no genera empleo”.

Sobre la reforma

En marzo de 2023, el Gobierno nacional presentó dos importantes proyectos de ley: la reforma laboral y la reforma al sistema pensional.



Estas iniciativas tienen como objetivo principal generar propuestas estructurales que promuevan la protección, la garantía de los derechos laborales, la seguridad social y la estabilidad en el ámbito laboral, al mismo tiempo que impulsen el desarrollo económico del país.

Uno de los puntos críticos en el que se pretende trabajar y mejorar con esta reforma es la informalidad y el desempleo.