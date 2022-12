“El precio no ha bajado en el mercado de futuros, no está en los niveles anteriores a la pandemia, y eso significa que ha sido un sobrecosto de 30%”, agregó.

La producción fue de 16,2 mil millones de Huevos, con 769 millones de unidades menos que en 2021, y un consumo de 315 per cápita.

El crecimiento en pollo fue de 7,3%, con 1,8 millones de toneladas y un consumo per cápita de 36,3 kilos.

Para ejemplificar los costos, una tonelada de maíz amarillo antes de la pandemia valía $700.000 y hoy cuesta $1,8 millones. Del mismo modo, una tonelada de soya valía $1,7 millones y está en $3,1 millones.

Huevo en cifras

La producción pasó de 17.028 millones a 16.260 millones de huevos, de allí que el consumo per cápita bajó de 334 a 315 unidades al año, con una reducción de 19 unidades.

Estos resultados terminaron impactando a los consumidores en la dinámica de precios, a noviembre en año corrido el IPC del pollo y el huevo fue del 15,4% y 30,8% respectivamente.

La influenza aviar

La avicultura en el mundo enfrenta la influenza aviar, una enfermedad de las aves, que si bien no presenta un riesgo para los humanos, genera unas altas mortalidades en las aves. En este momento, afecta a 46 países alcanzando más de 6 mil brotes y más de 100 millones de aves sacrificadas en el mundo, sólo en los Estados Unidos supera la cifra de 50 millones de aves.

No obstante, en Colombia gracias al trabajo realizado por el ICA, el Ministerio de Agricultura, en colaboración con Fenavi en cabeza del Fondo Nacional Avícola (Fonav), el Plan de Contingencia para la atención de esta enfermedad ha logrado contener con éxito su propagación evitando que llegue a granjas comerciales.

El dirigente aseguró que, desde 2008, el sector avícola venía preparándonos para eso. “Pasamos una ley que busca que se mantenga el estatus del país como libre de influenza aviar, para poder movilizar unos recursos. Hemos tomado unas decisiones muy fuertes, como granjas avícolas bioseguras obligatorias si tienen más de 200 aves, algo diferente a lo que se hace en el mundo, y es la mayor protección”.

Las granjas avícolas bioseguras resguardan las aves para que no tengan contacto con las de afuera, y que no entren enfermedades ni roedores con el uso de mallas y sistemas de control.

“Es lo mismo que aprendimos de bioseguridad con el covid. Estamos trabajando con el ICA para controlar muchas aves de traspatio que están alrededor, las que son libres que pueden modificar los virus”, dijo.

Hay una tasa de mortalidad de hasta 100% por la influenza aviar, y puede pasar entre cuatro y seis días. “El riesgo está, va a seguir estando, hay que fortalecer temas como las aves que están libres y que no son cuidadas, toca recogerlas, traerlas para que no sufran, evitar en algunas zonas los eventos como los gallísticos. Tuvimos 35 brotes a la fecha, pero ya están controlados, creemos que se seguirá repitiendo todos los años, en abril y en octubre, pero toca controlar de octubre a diciembre, ellas van de camino, no se quedan acá”.