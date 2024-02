En cuestión de semanas, colombianos podrán disfrutar de red 5G en sus celulares

Telefónica Movistar anunció que ya está listo el modelo para ofrecer a sus clientes los beneficios del más avanzado estándar de comunicaciones móviles del mundo: la tecnología 5G.

El inicio de las operaciones en Colombia comenzará en contadas semanas, luego de que la empresa de telecomunicaciones ganara uno de los paquetes de la subasta organizada por el Ministerio de las Tecnologías para otorgar los permisos para el uso de espectro en la banda de 3.500 MHz.

Con dicha implementación, los clientes de Movistar podrán acceder a una velocidad de conexión superior en algunas áreas de cobertura activa y en dispositivos que sean compatibles con la nueva tecnología. En teoría, se espera que se puedan experimentar velocidades 50 veces más rápidas en subida y 40 más rápidas de descarga.

“Esta tecnología ofrece una menor latencia, es decir, el tiempo que tarda un dispositivo en transferir o recibir datos a través de la red de 5G”, comentó la compañía de telecomunicaciones.

La empresa espera activar la operación de la red de la nueva tecnología durante las próximas semanas en las ciudades principales.

Según Telefónica, los atributos de esta nueva tecnología promete “revolucionar” la industria de las telecomunicaciones, enfocada en el “Internet de las Cosas”.

“Los casos de uso están mayormente orientados a la conectividad masiva de sensores y dispositivos dentro de un ambiente de Smart city, Smart home, Smart building o Smart farming”, explicó la empresa en un comunicado.

Fabián Hernández, presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia, dijo que 5G es la tecnología que permitirá dar un salto en la experiencia del usuario en Colombia, incrementando la velocidad media y permitiendo que aplicaciones que demandan mayor ancho de banda puedan funcionar de manera óptima en los dispositivos que la soporten.

“5G transformará positivamente nuestras vidas y la actividad de las empresas”, señaló Hernández.

¿Hay que cambiar el teléfono para aprovechar la tecnología 5G?

El 68 % de los celulares en Colombia son inteligentes. Muchos de estos celulares, porque fueron comprados en los últimos cinco años, se autoprograman sobre la tecnología 5G, es decir, cambian de banda automáticamente.

No obstante, no todos los smartphones tienen capacidad para 5G, por lo que conviene que cada usuario verifique si su teléfono puede aprovechar los beneficios de esta tecnología. No quiere decir que vayan a dejar de funcionar, pues podrán usar la red 4G. Lo mismo ocurriría con los celulares que no son inteligentes, los que llamamos ‘flechas’, que podran seguir operando, pero no contarán con las ventajas de los dispositivos 5G.

Las personas que tengan un celular viejo y quieran beneficiarse con la nueva tecnología deberán comprar un celular inteligente nuevo con capacidad para 5G.

¿Se van a incrementar los precios de los planes de telefonía móvil, Internet y empresariales?

En principio, no porque la llegada de la tecnología, lo que ha dicho el mundo y las tendencias, entre mejor tecnología baja el precio. De hecho, en los últimos 10 años desde que entraron los celulares a Colombia, el precio se ha reducido en un 70 %. No ha pasado en ningún país del mundo que con la tecnología 5G se incrementen los precios. Esa es una decisión de las empresas, pero no se aumentan los precios.

Es importante también aclarar que los colombianos no tienen que cambiar de plan. Es decir, no es que vaya a haber un plan de 4G y un plan de 5G, los planes siguen siendo los mismos, los celulares cambias y se autoajustan.

Con información de agencias