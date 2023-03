Por eso, a través de esta circular externa 000001, la Dian les recuerda a las entidades públicas y privadas y a la ciudadanía en general que no deben pedir el RUT actualizado, si las características e información del contribuyente no han cambiado.

En una entrevista reciente con Vanguardia, Reyes les dijo a las empresas y entidades del país que, por favor, dejen a los ciudadanos en paz.

“Si las condiciones del ciudadano o de la empresa no han cambiado, el RUT (Registro Único Tributario) ya está actualizado, siempre y cuando no haya cambiado la información que describe el documento. Pedir el RUT actualizado es una práctica inoficiosa y una pérdida de tiempo, porque la Dian no pide este trámite”, explicó.

