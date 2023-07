El mercado colombiano conoció una noticia que los analistas económicos y bursátiles estaban esperando, la contraoferta del empresario Jaime Gilinski para hacerse con Almacenes Éxito, luego de que su propuesta inicial a fines de junio fuese rechazada por Cia Brasileira de Distribuição (GPA), accionista mayoritario de la cadena de supermercados.

En la primera oferta, lanzada el 28 de junio, Gilinski había buscado quedarse con 96,5 % de la participación accionaria de Grupo Éxito por US$836 millones (US$0,67 por acción), ahora, este decidió bajarle a la intención de adquisición a 51 % y por un precio de compra de US$586,5 millones (con US$0,89 por acción), dirigido a Cia Brasileira de Distribuição.

Esta nueva contra propuesta, representa una prima por acción de más de 30% frente a la oferta original, que se hizo el mes pasado.

¿Pero, qué tan atractiva, a la luz de los analistas es esta oferta para Casino y GPA? Pues, la cadena de supermercados francesa Casino tiene una participación de 41 % en GPA, que, a su vez, posee 96,5 % de Éxito. Además, GPA ha evaluado una posible escisión de Éxito durante los últimos trimestres.

Lo primero que indican los expertos es que, todavía, esta oferta sigue estando por debajo del precio de la acción de Éxito en bolsa. El analista Gregorio Gandini, fundador de Gandini Análisis, indica que en este momento las acciones de la cadena de supermercados transan a $4.030 con una TRM de $3.995, esto equivale a US$1,03.

“De atractiva esta nueva oferta no tiene nada. Acá lo que los Gilinski están haciendo es ahora una estrategia diferente, están midiendo el aceite, porque saben que Casino tiene problemas financieros. El precio que ofrece tiene un descuento grande frente al valor real de la compañía, por lo cual, desde el punto de vista racional, la Junta Directiva o dueños de Éxito no deberían aceptar está oferta, ya que no tiene mucha diferencia frente a la anterior, salvo el aumento del precio, pero el valor fundamental es absurdo”, dijo Orlando Santiago, analista bursátil.

Y es que, la oferta nueva frente a la anterior está de la siguiente forma. La primera propuesta, como se indicó, ofertaba US$836 millones, con un precio por acción de US$0,67 por 96,5% de las 1.297 millones de las especies en circulación que tiene Éxito en bolsa. Con la TRM de ese momento, valuaba cada título en $2.782. Ahora, la contra oferta, propone US$586,5 millones por 51% de las acciones, a un precio de compra a US$0,89 por acción, que las ubica en $3.556 con la tasa oficial de hoy.

Si bien esto representa un incremento de cerca de 30% en el valor de cada acción, está por debajo del precio objetivo que estiman los analistas.

¿Cuál sería, entonces, una oferta ajustada a los intereses de GPA y Casino?

Expertos del equipo de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB indican que “si tomamos nuestro Precio Objetivo como base, Gilinski debería ofrecer por Éxito un precio entre $5.800 y $6.300”.

“Consideramos que el precio ofrecido por Gilinski está muy por debajo del Precio Justo, aún más teniendo en cuenta que quiere el control de la compañía (51 %), lo cual debería incluir una Prima de Control, que normalmente está entre 20% y 30% por encima del precio de mercado, lo cual equivaldría a un precio de $5.000-$5.400. Si tomamos nuestro Precio Objetivo como base, Gilinski debería ofrecer por Éxito un precio entre $5.800 y $6.300”, comentó el comité de analistas de Casa de Bolsa SCB.

Otros analistas como, por ejemplo, Davivienda, propone que sea de $6.000; Acciones & Valores, $5.300; Casa de Bolsa, $4.830; BTG Pactual $4.700; JP Morgan, US$4.200.

“La oferta actual comparada con el precio en bolsa es más baja. Gilinski estaría dándole un valor intrínseco por acción cercano a $3,544 y la acción en bolsa esta a más de $4.000. La oferta actual es más alta que la primera $2.782”, dijo Wilson Tovar, gerente Investigaciones Económicas Acciones & Valores.

En ese sentido, dicen los expertos, cualquier oferta por Éxito debe superar el ‘valor ofrecido’ a los accionistas de GPA, de lo contrario, será rechazada. Por ejemplo, para que GPA acepte OPA de Gilinski, él debe ofrecer mínimo US$696 millones por 51% de las acciones en circulación, es decir, US$1,05 por acción a una TRM de $3.993,50 que equivalen a los $4.200 en bolsa.

“Pensaría que cualquier valor por encima de US$1 tendría mayor opción, eso dependiendo del movimiento de la tasa de cambio, ya que si sigue bajando pues implica que la oferta en dólares deba aumentar”, dijo Gandini.

Por el lado del analista de mercado, Andrés Moreno, este también refuerza la idea anterior de los demás expertos: “que, aunque la oferta de Gilinski mejora, sigue siendo no muy atractiva. Está 15% por debajo del valor de mercado de Éxito”, dijo. Frente a qué seguirá, Moreno explica que todo también dependerá de los otros competidores que tenga el empresario en la carrera por el control de la cadena de supermercados.

Hasta el momento, lo que se sabe, según Bloomberg, es que Gilinski y GPA celebrarían un acuerdo preliminar a fines de agosto, según el documento dado a conocer por el medio citado. Por todo esto, las acciones de GPA han subido alrededor de un 30% desde que se hizo la primera oferta a fines de junio, registrando así el mejor desempeño en el índice de referencia Ibovespa.

“Hay que monitorear cuál es la decisión final de GPA y Casino, y la posibilidad de que Gilinski siga subiendo el precio ofertado en caso de que se rechace la propuesta”, dice el equipo de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB.

La situación financiera de Casino

La compañía francesa se ha visto afectada por una fuerte deuda, tras una serie de adquisiciones y por la disminución de los ingresos y la pérdida de participación de mercado, en un sector en donde afronta una alta competencia.

El grupo está en medio de un proceso avalado por el Tribunal Comercial de París, donde se realiza un procedimiento de conciliación en beneficio de la compañía y algunas de sus subsidiarias por un periodo inicial de cuatro meses

Casino tenía una deuda neta consolidada de 6.400 millones de euros (US$7.050 millones) a fines del año pasado. Se enfrenta a pagos de deuda por valor de 3.000 millones de euros (US$3.220 millones) en los próximos dos años.

El director financiero de Casino, David Lubek, dijo a los periodistas en una llamada que el minorista tenía fondos suficientes para permitirle operar hasta finales de año, siempre que se cumplan algunas condiciones, incluido el cierre de una venta de algunas tiendas a Groupement Les Mousquetaires.

La carrera por su control parece haber terminado

Según Bloomberg, el inversor checo Daniel Kretinsky está a punto de hacerse con el control de Casino Guichard Perrachon SA tras obtener el apoyo de los principales acreedores a una oferta mejorada para inyectar US$1.400 millones en el supermercado francés, cargado de deudas, allanando el camino para un rescate liderado desde el extranjero.

Un grupo licitador rival, dirigido por el multimillonario francés de las telecomunicaciones Xavier Niel, se retiró del concurso para inyectar capital y reestructurar el balance de la empresa propietaria de las cadenas Monoprix y Franprix.

Los últimos acontecimientos significan que es probable que uno de los minoristas más conocidos de Francia pase a estar bajo el control de un comprador extranjero. El país ya se ha opuesto a este tipo de operaciones, como cuando la canadiense Alimentation Couche-Tard Inc. intentó comprar Carrefour SA, rival de Casino, hace más de dos años.