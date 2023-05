“Es necesario impulsar la formalización en el país”: Andi

La Seccional Santander de la Andi realizó la LXII Asamblea Anual de afiliados en la ciudad de Bucaramanga, a la que asistieron cerca de 200 representantes del sector productivo de la región y se habló sobre los logros del empresariado en el último año y los retos que se divisan a corto y largo plazo.

En el encuentro se explicaron los avances y metas planteadas por la asociación en la región, con el objetivo de seguir aportando al crecimiento económico y la competitividad del país.

A la reunión asistieron el presidente de la Andi, Bruce Mac Master; el presidente de la junta directiva de la Seccional Santander, Rodolfo Castillo García; y la gerente de la Seccional Santander, María Juliana Remolina Ordóñez.

Durante su intervención el presidente de la Andi realizó un análisis amplio de la realidad socioeconómica del país, destacando el reto que representa el desempleo y la informalidad tanto a nivel nacional como en Santander donde, según el último dato disponible revelado por el Dane, en la región estos indicadores alcanzan niveles de 10,7 % y 45,1 %, respectivamente.

“En este escenario, reiteramos nuestro llamado a poner la lupa sobre la generación de empleo formal en el país, pues estamos convencidos de que este es el vehículo más efectivo que tiene la sociedad para progresar y avanzar en indicadores como el de superación de la pobreza. Es vital que se generen las condiciones necesarias que impulsen la actividad productiva, de modo que se promueva a su vez la generación de puestos de trabajo con garantías que solo brinda la formalidad”, señaló Mac Master.

En ese sentido, el dirigente gremial manifestó que “el proyecto de reforma laboral que se está discutiendo no resuelve las preocupaciones sobre desempleo e informalidad del país y, al contrario, impactará negativamente al mercado laboral. En ese sentido, proponemos que exista una clase de proceso transicional que estimule la formalización, pues es en la informalidad donde los trabajadores no tienen garantías”.

Asimismo, hizo un llamado a trabajar unidos “para que las cosas resulten bien, no se pueden tomar decisiones equivocadas, no se puede ideologizar porque hay muchas decisiones que se deben tomar con análisis técnicos”.

El presidente de la Andi agregó que el llamado es también para los congresistas, quienes tienen en sus manos dichas reformas y “deben asumir la responsabilidad de tomar la mejor decisión posible para construir un futuro bien construido, bajarle al tema ideológico y seguir construyendo entre todos”.

Reiteró Mac Master que el estudio presentado por el Banco de la República es un estudio responsable y si se corren los modelos de equilibrio general se encuentra con que en ambas versiones, tanto el proyecto original como la ponencia presentada a la Comisión Séptima, “no producen empleo y, por el contrario, pueden producir desempleo y migración de la formalidad hacia la informalidad y eso sería grave”.

Destacó el presidente de la Andi que Colombia debe adoptar una política de formalización porque casi “el 60 % de las personas económicamente activas no tienen derechos laborales de ningún estilo, es decir, no tienen contrato, no tienen prestaciones sociales, no cotizan a salud ni a pensión y eso no se puede ignorar, no se puede hacer una reforma laboral y olvidarse de esa población”.

Otro aspecto, según Mac Master, se centra en promover condiciones, desde el mundo del trabajo, para volver a Colombia un país más productivo y con más oportunidades.

“Si no estamos pensando en generar mayores condiciones de trabajo, no es pensable una reforma laboral que no sea capaz de aumentar la capacidad productiva y de tener oportunidades para todos”, explicó.

Finalmente, dijo que para que el país sea más competitivo y productivo tiene que producirle más confianza a los empresarios, a los emprendedores, a las pymes, a las mipymes y hacer de Colombia un destino correcto para las inversiones y que sea razonable crear empleo y oportunidades.