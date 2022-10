¿Está buscando trabajo? Tiendas D1 abre convocatorias de empleo en el país

¡Gran Convocatoria Laboral! Así anunció tiendas D1 a través de sus redes sociales sobre las vacantes laborales que actualmente se encuentran disponibles a nivel nacional.

“¡Recuerda! No cobramos dinero, ni hacemos postulaciones a través de correos electrónicos y redes sociales no oficiales”, es el mensaje que resaltan en su perfil, asegurando que en está ocasión las ofertas laborales son verdaderas y no son cuentas falsas, como ya se han reportado en ocasiones anteriores.

Conductores, auxiliares de bodega y asistentes de ventas, son algunos de los cargos ofertados por la cadena de supermercados.

Las personas interesadas podrán postularse a través de la página web oficial de Tiendas D1: https://d1.com.co/trabaja-con-nosotros, allí se deberá diligenciar datos personales : nombre, cédula, correo, teléfono, ciudad y hoja de vida

Aunque se desconoce la fecha de cierre de la convocatoria, se invita a todos interesados participar en la oportunidad laboral.

