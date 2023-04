Mientras el sector petrolero del país espera la decisión del Gobierno nacional, en el sentido de si definitivamente se firman nuevos contratos para la exploración petrolera, dos empresas extranjeras de la industria con operación en Colombia anunciaron el cierre parcial de sus operaciones.

Una de las compañías es ExxonMobil, cuya administración tomó la decisión de retirarse de las tareas que venía desarrollando en el Magdalena Medio, justo en el bloque donde está contemplado realizar uno de los pilotos de fracking.

La noticia fue revelada por uno de los socios que participa en el proyecto, que es Sintana Energy Inc, compañía que recibió una notificación por parte de Exxon Mobil Corporation sobre el retiro de un acuerdo de operación conjunta (JOA) con Patriot Energy Oil and Gas Inc, una subsidiaria de Sintana. La medida será efectiva a partir del 31 de mayo de 2023.

Así mismo, ExxonMobil también informó que tiene la intención de rescindir un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) luego de obtener las aprobaciones correspondientes del Estado colombiano.

Tanto el contrato de operación conjunta, como el de la ANH, se relacionan con el bloque VMM-37, una propiedad de 43.158 acres en la cuenca del Valle del Magdalena Medio de Colombia.

“Estamos decepcionados de que nuestro socio VMM-37 durante más de una década, ExxonMobil, haya optado voluntariamente por retirarse tanto del acuerdo de operación conjunta como del contrato. Trabajamos con asesores para ayudar a abordar este cambio inesperado”, señaló Doug Manner, director ejecutivo de Sintana.

Cabe recordar que en junio de 2021 ExxonMobil y la ANH firmaron un contrato especial para la realización de proyectos de investigación integral PPII, y que se denominó ‘Platero’. Este proyecto de investigación ubicado en la jurisdicción del municipio de Puerto Wilches (Santander) tiene proyectada una inversión de US$53 millones.

Así mismo, a finales de septiembre de 2020, la administración de esta petrolera le remitió una carta a la ANH en donde manifestaba su intención de renunciar al contrato que desarrollaba en asocio y por partes iguales en el bloque offshore COL-4 en aguas del mar Caribe. El cese de esta tarea fue aceptada por el Estado colombiano.

Suspensión de tareas por conflictividad social

Por su parte, la petrolera Emerald Energy anunció que, por los ataques sufridos en marzo de este año, por parte de los campesinos a su campo de producción en el departamento de Caquetá, elevó una solicitud a la ANH para suspender su operación en la zona por tres meses. Sin embargo, el próximo 8 de mayo se vence el plazo, por lo que la empresa podría pedir una prórroga si la situación de orden público no mejora.

Cabe recordar que la petrolera tiene a la fecha tres contratos suspendidos (Ombú, VSM-32 y Ceiba) por conflictividad social. Además, está un cuarto contrato para desarrollar el bloque Nogal, el cual se encuentra en proceso de terminación por mutuo acuerdo con el Estado por temas de orden público.

Así, Emerald Energy en la actualidad desarrolla de manera activa un solo bloque denominado Maranta en el departamento del Putumayo, de los cinco que tiene, para seguir con sus operaciones en Colombia.

Cabe recordar que derivado de su operación petrolera, la producción reportada de Emeral Energy en enero pasado fue de 6.100 barriles de petróleo al día (bpd) en Colombia. de estos, poco más de 2.000 bpd se extrajeron en el campo Capella (bloque Maranta).

Con el cierre parcial de la operación, la Nación dejará de recibir por concepto de regalías poco más $625 millones diarios, de los cuales $156 millones corresponden al municipio de San Vicente del Caguán. Entre tanto, Emerald Energy dijo que tenía pensadas inversiones por más de $3.000 millones en la zona.

En la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) ven a Emerald Energy de tal importancia “como lo es Ecopetrol para Colombia”, por eso es preocupante para la industria el cierre de la operación en Caquetá. Sin embargo, la ANH dice que técnicamente no se trata de una decisión final.

Según la Agencia es una medida temporal “una suspensión de momento” y “la petrolera está evaluando las distintas alternativas. Es decir que no se termina el contrato”, dijeron en la entidad.