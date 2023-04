Estas son las recomendaciones para viajar sin deudas en Semana Santa

El descanso es importante para tomar fuerzas y reanudar esfuerzos. Pero a la vez, un descanso con decisiones financieras erróneas puede resultar bastante estresante.

Para que su bolsillo no se ‘insole’ en estos días libres de Semana Santa, échele bloqueador de gastos con estos recomendaciones que propone Nequi para viajar bien y barato, con las indicaciones de María del Pilar Correa, líder de Estrategia de Negocio en Nequi.

Antes de viajar

Antes de viajar, planee: ¿cuánto puede gastar? ¿Para dónde va? ¿Dónde se alojará? ¿Qué comerá? ¿Qué planes tiene y cuánto vale realizarlos? Tener un presupuesto de viaje le ayudará a no endeudarse y a saber qué puede lograr. En los detalles está el ahorro.

Opciones de financiamiento

●Si aún no tiene plata para viajar, complete lo de sus vacaciones pagando en cuotas a la inversa. Es decir, saque un porcentaje de sus ingresos, póngalo en una meta de ahorro, con la fecha del viaje. Abone cada mes para lograr lo que necesita, sin deudas. Si no puede ahorrar de esta forma, guarde cualquier peso que te sobre en el colchón, así no tendrá la tentación de gastarlo.

●Si tiene tiempo libre, busque proyectos independientes, consultorías o clases para hacer plata extra.

●Venda cosas que ya no necesites y de paso, limpie el clóset un poco. Todo suma.

Lea también: Lo que debe saber: Así trabajará el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga durante la Semana Santa

A la hora del viaje

●Si trabaja como independiente, use su situación a su favor: escoja fechas en las que viajar sea barato. También se vale viajar en temporada baja.

●No compre tiquetes para ir o volver en fines de semana. Es más caro.

●Compre tiquetes y hospedajes con tiempo. Así puede ahorrar hasta un 30 %.

●Busque y compare fechas de vuelo y destinos de viaje con Hopper, pagando desde la misma app de Nequi. Si va a viajar en bus, puede comprar boletos intermunicipales con Pinbus. La plataforma también permite pagos a través de PSE o con Tarjeta Nequi.

●En la medida de lo posible, busque amigos o familia que lo hospeden en su destino.

●Si su alojamiento es solo para dormir, considere hospedarse en un hostal.

●No se amargue si el presupuesto es pequeño. Disfrute lo que hay y no adquiera deudas que le pueden costar preocupaciones futuras.

Planes

●Agende sus planes con tiempo. Si planea su itinerario una vez esté en su destino, perderá horas valiosas y a lo mejor, no logrará entrar a lugares que necesitan reserva.

●Incluya en sus gastos uno que otro detalle y capricho. No se trata de cohibirse, sino de planear y presupuestar cada momento.

Si va fuera del país...

Existen gastos al salir del país que pueden cambiar totalmente su presupuesto. Si va para el extranjero, tenga en cuenta estos tips:

●Visados – Pasaporte: verifique que su pasaporte esté vigente y averigüe si necesita Visa para el país al que se dirige.

●Check-in: tenga cuidado con las tarifas de equipaje y elección de silla en el check-in en tu vuelo. Busque ir ligero, así sea un largo viaje.

●Tarjetas Sim: su plan de celular no cubre estadías fuera del país. Busque opciones como tarjetas sim extranjeras para turistas o pague un servicio de roaming.