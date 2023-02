Los costos de tener una tarjeta de crédito son cada vez más elevados, por lo que las personas día a día buscan más alternativas que les permitan reducirlos sin perder beneficios.

Si bien uno de los cobros constantes por parte de los bancos son las cuotas de manejo, que suelen ir de $22.000 mes anticipado o vencido, a $109.000 trimestre anticipado o vencido, hay opciones de tarjetas de crédito en las que los bancos no realizan estos cobros, o incluso, existen condiciones para que haya meses en los que los usuarios sean eximidos de esta cuota.

Algunos de los bancos que ofrecen tarjetas de crédito con cuotas de manejo a $0 son Banco Agrario, Coopcentral, Davivienda, Finandina, Banco Popular, Bancolombia y Scotiabank Colpatria.

Dentro de estas entidades, Davivienda, por ejemplo, maneja varias tarjetas con cuotas de manejo a $0, entre ellas la tarjeta G-Zero, la cual ofrece beneficios adicionales como Green Cashback por compras y la posibilidad de usarlo en lo que el usuario considere.

Aquí es clave que, si la persona está buscando ahorro, ya sea para adquirir una nueva tarjeta de crédito, o para cambiar de tarjeta, lo mejor es que revise los beneficios que puede obtener, como no pagar cuota de manejo, y recibir descuentos en compras o cashback, que a largo plazo pueden reflejar un ahorro.

Scotiabank Colpatria maneja su tarjeta One Light, con $0 en la cuota de manejo y comprometida con el planeta, pues destaca por enviar el extracto bancario digital para reducir la contaminación.

Además, ofrece cupos desde $600.000 hasta $1 millón, y cuenta con convenios con almacenes de cadena para obtener descuentos.

Sin embargo, este es uno de los bancos que ofrece tarjetas como One Rewards y One Cashback, con las que al cumplir con una cantidad mínima de compras cada mes, no se debe pagar la cuota de manejo del mes siguiente. O incluso la tarjeta Claro Soluciones Móviles, cuenta con exoneración de cuota de manejo por uso.

Otra de las opciones es la tarjeta virtual de Bancolombia con su tarjeta de crédito e-Card Mastercard, que ofrece 10% adicional del cupo de la tarjeta actual de la persona. Además, ofrece un cupo entre $70.000 y $10 millones y 6 Puntos Colombia por cada $6.600.

Así como Bancolombia y otros bancos más, Finandina permite que las personas puedan sacar su tarjeta de crédito de forma virtual, como Visa Oro, con la que la cuota de manejo es $0.

Por su parte, Banco agrario maneja esta tarifa $0 en su tarjeta Agroinsumos, Coopcentral en la tarjeta empresarial, y Banco Popular en seis tarjetas, entre ellas la Tarjeta Cero, con la que las personas pueden acceder a preventas de las experiencias Aval, 65% de descuento en comercios aliados, 0% de interés en compras de Mercado Libre, entre otros beneficios.

Además de estas, hay opciones como RappiCard, Nu y Tuya, las cuales también tienen cuota de manejo en $0 y ofrecen amplios beneficios. Sin embargo, la recomendación siempre es revisar cuál se adapta mejor a las capacidades de pago de cada persona.

Aunque estas tarjetas son una opción para quienes buscan ahorrar un poco en medio de las altas tasas y la inflación, hay alternativas que, aunque sí cobran cuotas de manejo, son un poco más reducidas, pero que en ocasiones pueden ser tarjetas que solo son destinadas a un fin en específico.

Tal es el caso de la Clásica universitaria de Itaú, o Crédito joven de Banco de Occidente, con cuotas de manejo de $10.000 y $16.300 + seguro, respectivamente, las cuales están destinadas a un público joven que desea iniciar su vida crediticia.