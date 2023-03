Luego de la reunión que tuvo el Comité Nacional de Cafeteros esta mañana para elegir la terna final que competirá por la gerencia general, se conoció que los tres nombres que siguen en carrera al cargo son Germán Alberto Bahamón, Sandra Morelli Rico y Santiago Pardo Salguero.

Entre el 27 de marzo y el 14 de abril, los candidatos deberán presentar las propuestas ante cada uno de los 15 Comités Departamentales de cafeteros con base al cronograma y las reglas que definió la entidad gremial.

La elección del nuevo gerente será presentada el próximo 27 de abril al Congreso Nacional de Cafeteros extraordinario, como máxima autoridad e instancia de deliberación gremial.

Cabe recordar que estos tres nombres fueron escogidos de una lista de siete personas que también conformaban Carlos Felipe Robayo Duque, César Augusto Echeverry Castaño, Luis Fernando Mejía Alzate y Mauricio Velásquez García.

Aunque el Gobierno se había opuesto a la lista de siete preseleccionados alegando que se requería de un número mayor de hojas de vida de mujeres, no tuvo mayor fuerza para cambiar los siete nombres seleccionados.

Fuentes cercanas al gremio dijeron que la “vía libre” que tuvo Morelli, al ser la única mujer en la lista de siete preseleccionados y que la llevó de manera directa a la terna, tiene que ver con su relacionamiento con la Contraloría y por haber dirigido dicha entidad entre 2010 y 2014. La última auditoría que ese ente de control le hizo a la administración del Fondo Nacional del Café le dejó varios enredos pendientes al nuevo gerente.

Entre esos embrollos están las negociaciones de café a futuro atrasados o pendientes de entrega que tiene la entidad gremial, que suman 503.437 sacos de café de 60 kg.

El próximo gerente también tiene que lidiar con el descuento de contribución cafetera sobre café verde para consumo interno, que para 2021 fue de más de US$1 millón que no fue reembolsado a los productores. “Hay ausencia de parámetros normativos (...) ese valor no es devuelto y no aporta valor a la población campesina de zonas cafeteras”, dice el documento.