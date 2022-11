Los ministerios de Transporte y Hacienda decidieron hacer una rebaja del 50% en el precio del Soat en las motocicletas de bajo cilindraje (150 cc o menos), los taxis, vehículos de negocios y en los microbuses de servicio intermunicipal. La medida empezará a aplicar a partir del 1 de diciembre. Así sería el descuento.

“Con esto se trata de garantizar que tengamos una cobertura total del Soat que hoy en día es extremadamente baja para las motos y eso genera unos riesgos enormes. Fuera de eso existe un gran fraude. Esto lo que trata de buscar es que el mercado del Soat vuelva a ser amplio”, señaló José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

Para que los 9 millones de conductores –los que contempla el Gobierno que recibirán el descuento– se beneficien en sus bolsillos, el Ejecutivo tendrá que desembolsar $2 billones que saldrán de la reforma tributaria y que irían directamente al fondo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

A falta de que el Gobierno publique la reglamentación del articulado que le daría vida al descuento, así quedaría la nueva tarifa del Soat.

Motos 100 cc

Si usted tiene una Boxer ct 100, una Victory 100 o cualquier otra moto cuyo cilindraje no supere los 100 cc pasaría de pagar 415.000 pesos (precio actual del Soat) a 207.000 pesos a partir del 1 de diciembre de este año.

“La póliza era tan costosa porque más del 60% de los accidentes viales provienen de los motociclistas. El compromiso ahora de allá para acá es a que los motociclistas se comprometan a cuidar sus vidas. El Soat se mantendrá en sus tarifas siempre y cuando no haya siniestro viales, en caso de haberlos, se incrementarán”, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

La responsabilidad ahora será de los motociclistas, quienes deberán asumir el compromiso de incrementar la responsabilidad vial. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Vial, en las carreteras del país han muerto 6.577 personas este año, de ellas, 3.914 eran motociclistas (59,5% de las víctimas).

Motos 125 a 150 cc

Las AKT NKD, Pulsar, TVS Raider, Honda y demás motos cuyo motor no superen los 150 cc de potencia verían su Soat reducido también a la mitad. Hasta este 30 de noviembre el pago se mantendrá en $556.700, la reducción un día después sería de 278.350 pesos.

Las motos superiores a 200cc fueron consideradas por el Gobierno como de alto cilindraje y, de momento, fueron descartadas en la reducción de la tarifa del seguro obligatorio. En todo caso, el descuento no es definitivo: el Gobierno contempla incrementos en los precios a las personas que se accidenten más durante el año de vigencia de la póliza.

Descuento de 50% en el Soat beneficiará a aquellos usuarios que más se accidentan

Hace meses Fasecolda anunció la crisis del ramo del Soat, principalmente por evasión, fraude y altos niveles de siniestralidad. Además, consumidores de diferentes regiones afirman que el seguro tiene costos elevados y que algunas aseguradoras no lo venden.

El Gobierno ha estado buscando soluciones y esta semana anunció que se hará un descuento de 50% en el Soat para motos con cilindraje menor a 200 cc, taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano y microbuses de servicio público intermunicipal

Sin embargo, todavía queda abierta la pregunta de si realmente esta medida va a ayudar a que se acabe la problemática, pues precisamente va a beneficiar a quienes registran mayores accidentes y que, por ende, causan un déficit estructural en el ramo de seguros: las motos. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 3.996 de las 6.748 víctimas de accidentes de tránsito de este año fueron usuarios de moto.

Y es que la siniestralidad es clave en la sostenibilidad del ramo. Según cifras de Fasecolda, unificando las motos y los vehículos por cada $100 que recibe una compañía de seguros, paga $118 en siniestros del Soat. Pero en las motos la cifra es aún mayor, pues por cada $100 se pagan $258.

“No se entiende en especial la reducción de la tarifa de motos, que son un medio de transporte particular y de alto riesgo. Y tampoco se entiende que esto se haga con la justificación de que los bajos ingresos de sus usuarios los hacen salir perjudicados con las tarifas del Soat”, asegura César Tamayo, decano de la facultad de economía de la Universidad Eafit.

Siniestralidad y financiamiento

La problemática aquí podría caer en que, si sigue el mismo número de accidentes y menos dinero destinado al seguro, entonces nunca parará la desfinanciación.

“Si no disminuye la siniestralidad, puede haber una desfinanciación del sistema. De alguna forma las fuentes que deben cubrir el Soat no solo deben venir del pago de las personas, si no que se deben explorar otras fuentes”, afirma José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional.

Pensando en mitigar estos inconvenientes, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que habrá cursos para nuevos motociclistas con el fin de reducir los siniestros. Pero, dicen los expertos, se requiere efectividad en la reducción de los accidentes.

Por otro lado, expertos indican que esta medida sí podría atacar la evasión, que es otra problemática del Soat, pues el Gobierno hace el supuesto de que a menor precio, más se adquirirá este seguro. Hoy, según cifras del Runt, de los 17,8 millones de vehículos del parque automotor, solo 9,3 millones de unidades tienen el seguro vigente.

“De fondo esto tiene una medida que es disminuir la evasión con el precio del Soat actual. Al disminuir el precio, teóricamente se disminuiría un poco la evasión” complementa Rojas.

El fraude es otra de las problemáticas vigentes, por lo que se necesita con urgencia control gubernamental. “El éxito del programa es el control por parte del Gobierno de la evasión, que está cercana a 50%, y el fraude por parte de bandas especializadas, que está impactando económicamente el programa”, destaca Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros.

Se espera que la medida beneficie a nueve millones de motociclistas y el costo fiscal será cercano a los $2 billones.