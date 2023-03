Este martes, la Aeronáutica Civil tendría lista su decisión sobre integración Viva-Avianca

“Desde el miércoles ya se terminó todo lo que tiene que ver con la intervención y ahí mismo, el jueves, la Aeronáutica arrancó a estudiar el caso, por lo que esperamos que a mas tardar este martes, la Aerocivil decida sobre la integración de Avianca y Viva”, dijo el Ministro de Soacha.

La semana que termina tuvo momentos claves que podrían marcar la decisión que se conozca el martes. Como lo dijo el ministro Reyes, se completó la intervención de la SuperTransporte a Viva con lo que es posible que se conozca más puntualmente el caso y el proceso de integración que se adelantaba. Reorganización empresarial de Viva continuaría, incluso, si se da integración con Avianca

Avianca asumiría deuda de $4 billones de Viva Air de darse el proceso de integración que estudia la Aeronáutica Civil. Lo anterior pese a que la aerolínea está sometida a control por la Superintendencia de Transporte, y a punto de una intervención y con una solicitud de reorganización empresarial sobre la mesa, la cual seguiría en pie así se autorice la transacción.

“Si la integración se aprueba primero, Avianca se quedaría con unos activos importantes, como son los ‘slots’ en los aeropuertos y las rutas. Todos los demás activos se usarían para negociar con acreedores restantes”, explica Andrés Palacios, profesor de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Precisa que el trámite que lleva la reorganización empresarial afecta de manera importante el pago de las obligaciones que tenga la aerolínea y eso, a su vez, afecta sus estados financieros y por lo tanto su valor. En el escenario en el que primero se apruebe la reorganización empresarial, indica el profesor de la Universidad Javeriana, el valor de Viva Air podría ser menor al originalmente pactado para el proceso de integración.

No obstante, reorganización empresarial e integración son procesos que no interfieren entre sí. Diego Márquez Arango, director de MQA Abogados, explica que “la integración es la adquisición. Es dejar claro que Avianca y Viva son una sola, así estén operando separadamente. La reorganización es el proceso donde una sociedad renegocia los pasivos y la forma de pago de estos con sus acreedores. Son procesos independientes”. Refiere que la reorganización empresarial estaría en manos de la Supersociedades y “Avianca no sería relevante en este proceso, sino los acreedores de Viva”.