$!Esto es lo que pagarían los pensionados en impuestos de su mesada con la tributaria

Realizó este cálculo: si usted recibe una mesada de entre $1 millón y $10 millones mensuales, no tendrá que pagar ningún impuesto de renta. Si tiene una pensión de $11 millones, tendrá un impuesto mensual de $106.218, lo que equivale a $1,2 millones al año.

¿Se puede gravar las pensiones?

“Lo importante es que sea un impuesto equitativo, en el sentido de que la tarifa sea razonable y no recaiga sobre los más débiles. Y por eso es justo que quienes reciban mesadas de más de $10 millones, que son el 1% de los pensionados, paguen impuestos razonables, como lo propone la reforma”.

El informe del Observatorio precisó que, actualmente, menos de una cuarta parte de los adultos mayores cuenta con pensión. En particular, entre las 7 millones de personas en edad de retiro, solo 1,6 millones cuenta con pensión.

Solo 1% de los pensionados quedará gravado. 1,6 millones de los 7 millones de adultos mayores cuentan con una pensión.

Gobierno y oposición

Mientras que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha reiterado en varias oportunidades que se gravarán las pensiones de más de $10 millones, el senador de oposición, Miguel Uribe, y otras voces críticas de la reforma aseguran que se afectarán la que superen los $5 millones.

“Pensionados con mesadas inferiores a $10 millones sí podrían estar sujetas a nuevos impuestos y las que superen los $5,6 millones podrían pasar de no pagar renta a pagar tarifas de entre 19% y 39%. La única forma de que las pensiones inferiores a $10 millones no paguen es que no tengan ningún otro ingreso”, aseguró el senador Miguel Uribe.

Aunque el ministro Ocampo, tras aprobarse la ponencia en primer debate, volvió a actualizar sus cálculos y dice que ya no serán las pensiones de más de $10 millones las que se graven, sino las superiores a $13 millones, con los ajustes que se hicieron durante las discusiones con los congresistas ponentes.

“El proyecto original decía $10 millones mensuales, pero en realidad, con los ajustes que se hicieron a los beneficios tributarios solamente aplica ahora a partir de $13 millones mensuales. El beneficio que se da en esta reforma tributaria a pensiones es el mejor de América Latina”, aseguró el ministro Ocampo al decir que con la normativa actual, en todos los países de la región los pensionados pagan impuestos, menos en Colombia. “Le aseguro que los pensionados de más de $13 millones en este país son 1% del total”, agregó.