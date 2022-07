Estos serán los ejes centrales de la próxima reforma tributaria. Entrevista con José Antonio Ocampo

El próximo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, nombrado por el presidente electo, Gustavo Petro, tiene la tarea apremiante de presentar para el 7 de agosto, día de la posesión, la reforma tributaria. Así se le asignó y ya ha revelado lo que podría ser.

Petro había dicho que quería una reforma de $75 billones, Ocampo la descartó y señaló que hará una para $50 billones, pero la que había diseñado para Sergio Fajardo, en su campaña, era de $35 billones.

En medio de la variedad de montos, lo que sí debe enfrentar Ocampo es la necesidad de hacer un ajuste fiscal, que traiga más y nuevos impuestos y reduzca el gasto público.

Explicó que para lograr la meta de $50 billones de recaudo adicional apuntarán a aumentar la tributación de impuesto de renta para las personas de mayores ingresos. Planteó también que para las empresas se eliminarán beneficios y exenciones. Con estos, el Gobierno buscará aumentar el gasto social. A continuación, una entrevista al próximo Minhacienda.

¿Cuáles serán los ejes centrales que busca la próxima reforma tributaria?

La razón de por qué se necesita una tributaria grande es que se necesita aumentar el gasto social, que es el compromiso principal del Gobierno y la demanda de la sociedad colombiana que ha pedido cambios en la política social para reducir las desigualdades. Lo segundo es que el ajuste fiscal no se ha completado. Este Gobierno se ha favorecido por el auge de los ingresos tributarios debido a la fuerte reactivación económica, pero aún así, como dice el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), hay que seguir reduciendo el déficit y acercarlo a 55%. Eso no se resuelve simplemente con austeridad en el gasto. El Mfmp prevé que sigamos disminuyendo gasto y eso no es factible por ese primer punto que comentaba. Esta combinación explica la necesidad de hacer una reforma.

Sería una reforma grande, ¿ve factible este nivel de recaudo?

La cifra que tenemos en mente no es $75 billones; estamos tratando de aproximarnos a los $50 billones, que sigue siendo una meta ambiciosa. Estamos viendo qué tipo de medidas permiten combinar tanto la austeridad como el mayor recaudo. Ver cuánto racionalizamos de gasto público durante los próximos años también es importante.

¿Cuáles serían las mayores fuentes de recaudo que buscan?

El objetivo que tenemos es aumentar el impuesto a la renta de las personas naturales de altos ingresos. Este es el objetivo principal de la reforma. Colombia tiene impuestos a personas extremadamente bajos. Al revisar un estudio de la Ocde del año pasado se ve que Colombia tiene una quinta parte de lo que tienen estos países en términos de tributación de personas naturales. Además, ese estudio muestra que ese 2% a 3% más rico del país paga una tasa más baja que otros sectores de altos ingresos. Eso es un tema que hay que corregir. Este impuesto es el que estamos pensando para la redistribución.

En el caso de las empresas, vamos a proponer eliminar algunos beneficios y si esa reforma es aprobada por el Congreso incluso se puede rebajar la tasa de renta a las empresas.

Lea: Por segunda día consecutivo carga de café logró superar su registro máximo en Colombia

¿Este nuevo impuesto al patrimonio para aquellos superiores a $1.000 millones sería permanente?

Sí, nuestro objetivo es ese, pero dependerá de gobiernos y congresos futuros. Nosotros lo vamos a proponer como un mecanismo de recaudo permanente. Colombia tuvo este impuesto ya de forma permanente. Cuando yo era profesional joven pagaba este impuesto. Hasta los años 80 todas las personas naturales pagaban este tributo y fue una invención de López Pumarejo. Eso quiere decir que fue una invención de la reforma de 1935 y duró bastante tiempo. Después se eliminó y se ha venido introduciendo. Uno que sí está equivocado es el impuesto al patrimonio de las empresas, que no estamos pensando establecerlo.

El Mfmp contempla algunos subsidios hasta 2023, ¿considerarían ampliarlos o modificarlos?

Eso tenemos que revisarlo además de si es posible unificar los distintos subsidios que se destinan a los hogares pobres y vulnerables en un solo mecanismo. Sin embargo, el gasto social no es solamente en esto, sino también en la mejora de la infraestructura educativa, la cobertura del sistema educativo, mejoras en calidad, acceso a educación superior en sectores de menores ingresos. Es un conjunto más amplio de medidas y los subsidios son incluso una parte pequeña de la política social. Estamos con una misión más amplia.

Si bien esperan reducir gastos, se ha hablado de dos nuevos ministerios. ¿Qué impacto sobre el gasto público espera que tenga?

En realidad se ha exagerado mucho cuánto cuesta un ministerio. Este es un costo muy pequeño frente a los gastos finales del Estado. Eso se puede racionalizar viendo cómo se reducen los gastos desde otras partes de la administración que tengan un gasto más considerable.

Han dicho que no se darán nuevos contratos de exploración, pero se continuarán los que estén otorgados. ¿Considera que pueda tener un impacto en la tasa de cambio?

No creo que tenga nada que ver. El tema del petróleo es garantizar el autoabastecimiento, pero también una disminución gradual de la dependencia petrolera en el sentido de generación de energía, ingresos fiscales y canasta exportadora, ese es el objetivo.

¿Ya tienen una ruta trazada de cómo sería el reemplazo de los ingresos petroleros?

Esa es otra demanda sobre el sistema tributario. Tenemos que ver en el mediano plazo cómo cambiamos los ingresos tributarios y lograr otras opciones exportadoras.

*Con información de La República.

Lea: Así se gravarían las pensiones más altas en Colombia: expertos explican cómo sería