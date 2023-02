Estos son algunos consejos financieros para ahorrar con alta inflación y no morir en el intento

Desde finales de 2022, los expertos coinciden en que el 2023 será un año especialmente retador para la economía en Colombia.

El Banco de la República ha elevado las tasas de interés hasta 12,75 % y se espera que continúen en aumento, al menos los próximos meses. La inflación, por su parte, cerró el año en 13,12 %, el nivel más alto en lo que va corrido del siglo.

Este panorama pone muchos retos a los hogares colombianos para ahorrar con una alta inflación.

Por ejemplo, desde finales de 2022, RappiPay encontró una tendencia preocupante entre sus usuarios: los más jóvenes caen en mora con mayor facilidad.

Ante esta situación, RappiPay señaló que algunos consejos financieros, aunque bien intencionados, no están ayudando a los colombianos a cumplir con sus obligaciones financieras y, por el contrario, terminan por ponerles una carga económica que muchas veces resulta difícil de cumplir.

“El consejo más frecuente suele ser comprar todo a una cuota o no usar la tarjeta de crédito. Sin embargo, esto no responde a la realidad de los colombianos. Endeudarse de manera responsable es una excelente forma de progresar. Una tarjeta de crédito bien usada te ayuda a acceder a productos que de otra manera no podrías comprar. La clave está en tener un presupuesto claro, hacer compras de manera inteligente y preferir las tarjetas de crédito que ofrecen beneficios” destacó Gabriel Migowski, CEO de RappiPay.

Recomendaciones

Organice un presupuesto: Lo primero que debe hacer es tener claros sus ingresos y sus gastos. En ningún caso, los segundos deberían exceder los primeros. Saber bien cuáles gastos son fijos y cuáles variables le ayudará a programar su presupuesto mes a mes. Hoy, muchas entidades financieras ayudan en este propósito con aplicaciones claras y fáciles de usar, ¡aporvéchelas!

Compre inteligente: Antes de hacer una compra, averigüe bien qué promociones le ofrece su entidad financiera. Hoy en día, se encuentran con frecuencia descuentos o promociones como compras a meses sin interés. Tenga claras las alianzas de su entidad financiera con algunos comercios para que cuando deba hacer una compra, la pueda hacer aprovechando esas promociones.

Use bien su tarjeta de crédito: El consejo más repetido en épocas de tasas altas es “no toque su tarjeta de crédito o compre todo a una cuota.” Esto, sin embargo, no tiene en cuenta las condiciones reales de la mayoría de colombianos. Una tarjeta de crédito bien usada puede ayudarlo a acceder a productos o servicios que, de otra manera, no podría obtener. Cuando no pueda pagar a una cuota, elija el número de cuotas de acuerdo a su presupuesto para no caer en mora. Muchos usuarios, al mandar todo a una cuota, terminan con un pago mínimo que excede su presupuesto mensual y caen en mora.

No pague cuota de manejo: Por increíble que parezca, muchos bancos y entidades financieras siguen cobrando cuota de manejo por su tarjeta de crédito o su cuenta de ahorros. ¿Por qué debería usted pagar por usar su propio dinero? Elija tarjetas de crédito y cuentas de ahorros que no le cobren cuota de manejo ni cobros como seguros obligatorios. Hoy incluso varias le devuelven algo de cashback.

No olvide invertir en usted mismo: Otros consejos frecuentes son eliminar los gastos hormiga o no gastar plata en restaurantes o salidas. Estas recomendaciones, aunque pueden ayudarlo a ahorrar dinero, también lo pueden llevar a eliminar inversiones en usted mismo. Sea responsable con su presupuesto, pero no elimine de tajo los gastos que lo hagan feliz.

Fíjese en la rentabilidad de su cuenta de ahorros: Con las tasas de interés en altos históricos, no es claro por qué las cuentas de ahorros siguen ofreciendo una rentabilidad muy baja, cercana o menor al 2%. Fíjese cuánto le ofrece su entidad financiera y si es muy baja, busque alternativas que garanticen una mayor rentabilidad de sus ahorros y le ofrezcan otros beneficios, sin tener que sacrificar la libertad de usar su dinero cuando lo necesite para pagos o compras.

Cómo evitar que la inflación afecte sus finanzas

La mejor forma de defenderse de la inflación es reducir sus gastos, aumentar el ahorro o invertirlo en recursos financieros que aumenten de precio a una tasa anual superior a la inflación.

Nequi le trae algunos consejos para que proteja sus finanzas en estos tiempos:

1. Es hora de presupuestar

Todas las personas tienen diferentes tipos de gastos a lo largo del mes, algunos de estos son:

● Los gastos fijos, cosas que hay que pagar obligatoriamente cada mes, como la comida, los servicios públicos, o la renta.

● Los gastos variables, en los que puede decidir, como la mesada o salir con sus amigos los fines de semana.

● El ahorro, que es obligatorio si desea proyectar su vida hacia algo más que vivir el día a día.

Divida sus gastos en estos tres tipos y compárelos con sus ingresos para ver cuánto le queda libre y así sabrá cómo optimizarlos. Saber cuánto gasta es el primer paso para cuidar su plata en tiempos de inflación.

2. Dejar atrás los días de gastar sin saber

Una vez hecho su presupuesto, es hora de prestar atención a los gastos variables y a la plata que gasta en el día a día. Lleve una lista diaria de sus gastos en un Excel, en el celular, o en su agenda.

Una vez tenga esa lista, podrá identificar comportamientos que lo llevan a malgastar su sueldo. Por ejemplo:

● Pequeños gastos: Son gastos que piensa son insignificantes, pero en realidad son cosas en las que se le va la plata de a poco, como cafés, golosinas y demás.

● Tendencias en sus gastos: Por ejemplo, piense en sí suele gastar más los sábados o a comienzos de cada quincena.

● Gastos emocionales: Cosas que compra cuando está triste o ansioso y que lo descuadran en su presupuesto.

Con esta lista, podrá tomar mejores decisiones en sus finanzas. Por ejemplo, cambiar el café de afuera por un mug con su propio café casero. Comprar las onces o golosinas cuando haga mercado para que resulte más económico y no gaste plata a diario en ello.

Es importante que busque blindarse emocionalmente de los momentos en los que sale a gastar todo su dinero y comprar cosas sin pensar en los demás gastos que vienen.

3. Recicle, re use y comparta

En tiempos de inflación, compartir es una decisión inteligente. Salga de todas aquellas suscripciones a servicios que no esté utilizando. Aquí algunas ideas:

● Comparta suscripciones a servicios de streaming o de almacenamiento en la nube. Si tiene varias suscripciones de video, puede rotarlas y usar una plataforma por mes.

● Si está en el gimnasio, pero no asiste regularmente, cámbielo por un parque y haga una rutina de ejercicios en casa o al aire libre.

● Si la ropa subió, entonces es hora de pensar en la moda circular, una tendencia que le permite comprar de segunda o incluso, modificar su ropa o intercambiarla con familiares o personas de confianza para darle un toque nuevo.

● Arme estrategias para ahorrar servicios públicos: evite los cargadores de dispositivos electrónicos conectados sin un propósito, deje bien cerrada la nevera, dúchese en menos tiempo y lave su ropa en procesos ecológicos de su lavadora o recicle el agua que esta usa.

● En la medida de lo posible, comparta el carro, use bicicleta o transporte público. Si tiene alternativas más baratas de transporte, evite el uso de carro.

Con estos tips usted no solo estará cuidando de su bolsillo, sino también del planeta.

4. Cuidado con las deudas

Los préstamos pueden ser una gran herramienta para alcanzar sus proyectos. A la hora de pedir uno, pregúntese si de verdad lo necesita. Pedir un préstamo para un emprendimiento o para estudiar puede traerte beneficios a largo plazo.

Pero definitivamente, no es un buen momento para endeudarse con un viaje o para un deseo momentáneo.

La razón: para combatir la inflación, el Banco de la República ha subido las tasas de interés, lo que deja como consecuencia, deudas más costosas.

Si ya tiene deudas, le recomendamos revisar los extractos de las obligaciones que tenga vigentes y verificar si cuenta con tasas de interés variables. Si su presupuesto se lo permite, haga abonos a capital (pagos adicionales) a las deudas que tengan este tipo de tasa.

5. La inflación no es la misma para todos: combata la suya

Aunque la inflación se mide por un porcentaje, no es la misma para todos. En realidad, existen productos que por diferentes causas suben de precio y que ayudan a definir el porcentaje general.

Entonces ¿cómo saber cuáles precios están variando y causando inflación? Cada mes, el Dane publica la lista de servicios producidos más comprados por los colombianos y sus variaciones de precios. Esa lista incluye:

● Alimentos y bebidas.

● Bebidas alcohólicas y tabaco.

● Ropa.

● Alojamiento y servicios.

● Muebles y objetos para el hogar.

● Salud.

● Transporte.

● Comunicación.

6. Use el viento a su favor

Aunque es un fenómeno bien difícil de combatir y que afecta a mucha gente, no todo es negativo.

Por ejemplo, para frenar la inflación y como mencionábamos anteriormente, el Banco de la República suele subir las tasas de interés, lo que significa que pagará más por cualquier crédito que pida, pero también que ganará más en inversiones como CDT’s. Si tiene ahorros, es hora de invertirlos.

Por último, hay que entender que la inflación es un fenómeno natural y más que evitarlo, hay que aprender a manejarlo.