Estos son los cuatro consejos indispensables para hacer un buen presupuesto

Inicialmente, vale la pena decir que ningún momento es malo para iniciar un presupuesto, y no es necesario ser un experto financiero para tener uno. Lo importante es que cada persona conozca sus ingresos y gastos, para así tener una organización de su dinero.

Pero muchos aún no sabemos cómo construirlo y cuál es el propósito de registrar el día a día de lo que se gana y lo que se gasta. Por eso, Bancolombia se permite compartir esas claves de educación financiera que le pueden ayudar a cualquier persona a comenzar el camino de pensar financiera-mente.

Estos son los pasos

1. Recoger la información: a la hora de realizar un presupuesto es preciso iniciar identificando todos los ingresos y gastos que se tienen durante el año, y luego agrupar de acuerdo con su importancia y su periodicidad. Lo ideal es organizar la lista según las necesidades de cada persona, pero por lo menos debe contemplar:

-Gastos fijos: son aquellos que se tienen cada mes, como el arriendo, la mensualidad de los colegios, los alimentos y el transporte.

-Gastos variables: son aquellos sobre los que se puede decidir si se quieren tener o no. Por ejemplo, una salida a comer, eventos de ocio, vestuario o servicios de televisión pagada.

-Gastos ocasionales: son aquellos que, si bien no ocurren mes a mes, tienen una periodicidad, como los seguros o los impuestos.

-Gastos imprevistos: son aquellos que no se tienen en cuenta, pero que requieren de un fondo para que, de presentarse, no desequilibren las finanzas. Por ejemplo, el daño del carro o quedarse sin empleo. Idealmente, se debería tener el equivalente de 3 a 6 meses de sueldo en un fondo para cubrir estos gastos. No es un dinero que deba tenerse de golpe.