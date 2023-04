“Lo que hemos observado desde hace un tiempo en la junta, es que la economía estaba creciendo de manera muy acelerada, en niveles que probablemente no son sostenibles a largo plazo y que si están generando un incremento de los precios importante. Nuestro instrumento para enfriar un poco la economía y lograr que los precios caigan es la tasa de interés; subimos la tasa de interés para que la gente no gaste tanto, prefiera comenzar a ahorrar un poco, se endeude menos y también reduzca un poco su gasto, de manera que la producción que hace el país pueda estar en línea con lo que demandan los consumidores”, expresó Taboada en ‘Entrevistas BanRep’.

La codirectora explicó que a pesar de que la junta había bajado las tasas, a los pocos decidió comenzar a subirlas en aras de que el 2023 sea un año de estabilización y no de crecimiento a altas tasas. “Es un momento difícil y retador para el Banco de la República, como para todos los bancos centrales al rededor del mundo, nos hemos enfrentado con niveles de inflación muy altos después de la pandemia, han sido momentos retadores”, manifestó.

Así mismo, resaltó que en los dos años posteriores a pandemia, 2021 y 2022, la actividad económica fue muy dinámica y fuerte, teniendo Colombia una recuperación pronta frente a otros países. Taboada señaló que en 2021, la economía creció a tasas cercanas a 11% y en 2022, se mantuvo un crecimiento acelerado que se acercó a 8%. “Fue un crecimiento bastante único y particular en el mundo. No hay muchos países que puedan contar con una historia tan buena de recuperación como Colombia”, expresó. No obstante, recalcó que 2023 es un año de estabilización.

La codirectora del Banco de la República mencionó que el crecimiento acelerado de los dos últimos años fue uno de los aspectos que provocó la inflación, que en el último mes del año superó 13 %.

Explicó que crecer rápido no es sostenible y se traduce en precios muy altos que afectan la economía general. “Mantendremos una economía dinámica a nivel de productos; pero no creceremos a esas altas tasas, sino a tasas bajas y más sostenibles que nos ayudarán a controlar los precios a futuro para que la inflación sea menor este año”, contó.