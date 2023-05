Exministro Ocampo reconoció las dificultades internas en el gabinete, especialmente con la reforma a la salud

Su gestión será recordada por haberse manifestado con contundencia ante las iniciativas que enviaban señales adversas y ponían en riesgo la estabilidad fiscal del país y su reputación ante los mercados.

En varias ocasiones rectificó declaraciones que causaron agitación. Especialmente, se le calificó como el bombero que apagaba los incendios cada vez que Irene Vélez, ministra de Minas, se pronunciaba sobre la política minero-energética de Colombia y aseguraba que no se firmarían nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia.

Pues bien, en una entrevista concedida a El Tiempo, el economista reconoció que fueron complejas las conversaciones con algunos de sus colegas en el gabinete ministerial que se desintegró casi por completo a finales de abril.

“Dije que no cuando creía que tenía que decir que no. No conté las veces que lo hice y francamente no quiero hacerlo. La reforma de la salud fue el tema más complejo y lamento que los puntos de vista que expusimos varios miembros del gabinete no se tuvieran en cuenta”, dijo Ocampo.

Y es que la reforma a la salud es uno de los temas más relevantes para el país en términos financieros. Recientemente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) compartió su diagnóstico preliminar frente a la propuesta, y concluyó que el gobierno puede estar subestimando el costo que tendría, especialmente en lo que tiene que ver con la construcción, dotación y administración de los Centros de Atención Primaria (CAP).

Ese mismo organismo identificó cinco grandes riesgos. Entre ellos, la falta de experiencia en las regiones para manejar recursos económicos de esa magnitud y la eventual ausencia en entidades privadas que aseguren los riesgos que hay por defecto en la prestación del servicio de salud, gastos que tendría que asumir la Nación con un sistema 100% público.

La discusión, según dejó entender Ocampo, se tornó retadora: “Incluso el presidente Petro dijo que sí, que tendríamos un régimen mixto, pero ello no se reflejó en el texto que presentó la ministra (Carolina) Corcho. Las discusiones posteriores también mostraron la dificultad que tenía para llegar a acuerdos de distinta naturaleza. Y uno puede decirlo con claridad: esta crisis política se le debe a ella”.

La incertidumbre inversionista

Al ser preguntado sobre algún tema que le preocupe de la economía nacional, afirmó que le preocupa que todavía existe incertidumbre inversionista: “Pienso que hice mi contribución para que disminuyera y estoy esperando, con visión positiva, que el doctor (Ricardo) Bonilla también la haga. Eso me parece que es muy importante”.

“Incluso más complejo en el caso de los inversionistas nacionales, ya que los internacionales miran a largo plazo y ven en el nuestro un país con mucho potencial, como lo creo yo. Entonces ahí la estabilidad macroeconómica es el tema fundamental, al igual que la credibilidad en la política económica del Gobierno”, añadió.

Sobre las reformas laboral y pensional también entregó su análisis. De la primera, mencionó que los puntos de vista de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y otras agrupaciones de pequeños empresarios deben tenerse muy en cuenta. Esto porque han defendido que el costo de la nómina incrementará sustancialmente y las pondría en riesgo.

Sobre la pensional, afirmó que “es una muy buena reforma”, aunque “habrá elementos específicos que se tendrán que discutir”. Desde su óptica, el ajuste en el que debería concentrarse el debate es en el funcionamiento del fondo de ahorro que se creará para canalizar los excedentes que lleguen a Colpensiones.

Finalmente, sobre Ecopetrol fue contundente: “Ecopetrol no debe tener como una de las actividades principales la generación eléctrica. Esa no es su función básica y menos como socio mayoritario de ISA, que maneja la transmisión eléctrica. La que sí es su tarea básica es seguir siendo la primera empresa petrolera y productora de gas de Colombia y entrar en energías alternativas que incluyan esos insumos como, por ejemplo, el hidrógeno verde o, incluso, la producción de fertilizantes”.

José Antonio Ocampo dejó el Ministerio de Hacienda después de haber sacado adelante una reforma tributaria que, en su primer año de aplicación espera recaudar hasta $25 billones adicionales en impuestos, siendo la más ambiciosa en la historia republicana del país.

Definió su paso por el gobierno como “muy intenso” y subrayó: “estos meses fueron los más duros de mi vida profesional. Existieron muchas controversias internas de gobierno (...) calmar los mercados y asegurar el financiamiento del Gobierno, incluyendo la aprobación de la reforma tributaria, fue una tarea compleja”.