Las ventas internacionales de carne, despojos y animales vivos de origen Colombia, durante enero de este año, fueron las más elevadas de los últimos cuatro años tanto en toneladas y cabezas como en valor. En el primer caso totalizaron 3366 toneladas (de ellas, 328 t de despojos) por US$12,5 millones y 25.507 animales en pie por US$13,3 millones.

Los crecimientos fueron importantes de un año al otro. Con respecto a 2018 el repunte en toneladas fue de 95,92 % y en valor 78,3 %; al contrastar con 2019 el incremento fue de 231,95 % en t y 208,9 % en valor; y al comparar las cifras de 2020 la variación fue de 75,31 % en t y 79,3 % en dólares.

El mismo ejercicio, pero con animales en pie es representativo: en 2018 el crecimiento fue de 57,1 % en cabezas y 3,2 % en valor; en 2019 fue el aumento más destacado con 231,95 % en semovientes y 208,9 % en dólares; y en 2020 el repunte alcanzó 75,3 % en animales y 79,3 % en valor.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, “nuestra meta en el corto plazo es llegar a 500 millones de dólares en exportaciones. Cada vez más países le abren las puertas a la carne colombiana: Chile, Catar, Macao y próximamente llegaremos a Indonesia con carne y animales en pie”.

Países que más compran

El dirigente gremial destacó que los países que más compraron carne colombiana en el periodo de análisis fueron Egipto (971 toneladas por USD 3 millones), Hong Kong (551 t por US$2,4 millones), Líbano (558 t por US$2,3 millones), Jordania (422 t por US$1,6 millones) y Arabia Saudita (309 t y US$1 millón).

En el caso de animales en pie fueron dos naciones las que transaron semovientes de empresarios colombianos: Irak, 14.598 cabezas (US$8,3 millones) y Egipto, 10.909 cabezas (US$5 millones).

Por otra parte, las exportaciones de leche y lácteos durante el primer mes de 2021 totalizaron 524 toneladas por 1,6 millones de dólares. Entre los productos que más se llevaron al exterior están: leche en polvo entera, 400 toneladas (USD 1 millón); los demás quesos, 24 t (US$267.000); queso fresco, 41 t (US$ 172.000); yogur, 26 t (US$ 62.000); y leche condensada, 20 t (US$ 55.000), entre otros.