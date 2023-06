A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue enfático al describir las consecuencias que traería para el mercado la reforma laboral propuesta por el Gobierno Petro.

“A los Congresistas, a todos, incluyendo los del Pacto Histórico, les recordamos que será su responsabilidad tener en cuenta al momento de votar la reforma laboral”, dijo. A renglón seguido, enumeró los impactos negativos:

1. Destruye empleos, es decir, termina con el trabajo de muchas familias.

2. Aumenta la informalidad, es decir, lleva a muchas personas a perder todos los derechos laborales.

3. Será el certificado de defunción para miles pequeñas y medianas empresas.

4. Acabará con otros miles de emprendimientos.

5. Generará más inequidad en Colombia.

“Uno puede decir que lo anterior no es cierto, y ciegamente negarlo, pero serán consecuencias que pagarán cientos de miles de hogares colombianos y será responsabilidad de los que aprueben un proyecto como este. ¿Por qué cometer estos errores? ¿Por qué cegarse ante algo que puede ser tan grave?”, remató en su trino el dirigente gremial.

Hay que recordar que la reforma laboral fue aprobada en primer debate en la comisión Séptima de la Cámara, y sigue siendo el centro del debate, debido a los posibles efectos de su contenido y a cuestiones de trámite en el Legislativo.

Por ejemplo, el pasado 16 de junio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, se refirió en su cuenta de Twitter a los efectos estimados que tendría la reforma laboral, según el Banco de la República.

“El Banco Central colombiano señaló que esta podría acabar con 746 mil empleos, como consecuencia del aumento en los costos laborales asociados a los salarios”.

Reiteradas advertencias

El pasado 20 de abril, en el 16 Encuentro Nacional de Laboralistas de la Andi, denominado Empleo, economía y negocios, participaron Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Ítalo Cardona, director Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo.

En este espacio, el presidente de la Andi señaló la importancia de que en el país se esté dando la discusión sobre una reforma laboral y planteó tres puntos fundamentales que, considera deben ser tenidos en cuenta para analizar esta iniciativa.

1. El primero de ellos, donde se precisa que cualquier reforma laboral que se adelante debe tener en cuenta la generación de empleo como prioridad.

Mac Master afirmó que “parte de lo que debemos hacer es ver cómo aumentar la tasa de ocupación y las oportunidades para los trabajadores. Es difícil apartarse de esa realidad. Es imposible no reconocer que el principal problema, desde el punto de vista de la superación de la pobreza y la equidad social en Colombia, es precisamente el desempleo”.

2. El segundo punto fundamental, es que se deben generar todos los mecanismos necesarios que propendan por disminuir la informalidad en Colombia, que es del 57,8 % en el país.

“En el país hay 12 millones de personas en condición de informalidad que tienen que entrar en el mercado formal, pues actualmente no tienen ningún derecho por esta misma condición. Este es un indicador que también debe ser visto como prioridad en la agenda nacional”, añadió Mac Master.

3. El tercer aspecto se centró en promover condiciones, desde el mundo del trabajo, para volver a Colombia un país más productivo y con más oportunidades.

“Si no estamos pensando en generar mayores condiciones de trabajo, no es pensable una reforma laboral que no sea capaz de aumentar la capacidad productiva y de tener oportunidades para todos”.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

La cartera del Trabajo ha insistido en varias ocasiones que el objetivo principal del proyecto de ley es priorizar la contratación a término indefinido como una medida para reducir la tasa de desempleo actual, que se encuentra en 10 %.

Por ende, la estabilidad en el empleo es uno de los aspectos que sigue generando discusión entre los sectores del país.

A finales de mayo, Vanguardia conversó con el santandereano y viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, dijo: “Cada vez que se plantea una reforma laboral, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, se hace para generar derechos y respetarlos. Pero se han planteado cuestionamientos sin mucho sustento empírico, ni mucho menos científico, que encienden estas alarmas, que nosotros hemos considerado profecías catastróficas”.

Incluso la ministra Ramírez llamó tanto al sector privado como a los políticos a no generar caos alrededor de esta discusión con cifras inexactas, sin estudios, que sin duda alguna no le contribuyen a la democracia. “Este debate lo queremos dar reposadamente con los datos suministrados por la Ugpp”.

¿Qué buscan, en definitiva, con esta reforma? Respondió: mejorar las condiciones de estabilidad en el trabajo, mejorar los ingresos de las familias trabajadoras, que se pueda generar empleo en distintos sectores, particularmente el del comercio y entretenimiento, “porque un trabajador con estabilidad en el empleo accede a un préstamo, al sector financiero; con mejores ingresos lleva a sus hijos al cine, al centro comercial”.