Una de las razones por las que los ganaderos dedicados a la lechería saldrán hoy a manifestarse es la insolidaridad de la industria. Mientras los productores ordeñaban sus animales en la madrugada del 1 de enero, los industriales ya habían importado más de 6000 toneladas de leche en polvo de EE. UU. con cero arancel.

A principios de diciembre de 2021, la industria hizo público un comunicado en donde aseguraba que en el país había un “déficit” de 1,6 millones diarios en la producción de leche en Colombia. Luego rectificó el término para decir que en septiembre y octubre el acopio -no la producción- disminuyó 15 % y 14 % respectivamente.

En su publicación oficial La Vía Láctea, de octubre de 2021, los industriales expresaron que una de las razones de la escasez de leche en Colombia era la disminución en las importaciones en 131 millones de litros y el incremento de las exportaciones en 19 millones de litros. “150 millones de litros de leche en polvo menos en el mercado nacional con respecto a 2020”.

Falso déficit

Las cifras del supuesto déficit en la producción fueron desvirtuadas por el Dane y el Gobierno nacional. El Dane en su informe de Cuentas Nacionales reveló que en el primer trimestre de 2021 la producción de leche fresca creció 8,8 %, en el segundo trimestre 12 % y en el tercer trimestre 4,2 %.

De acuerdo con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, el gobierno está en concordancia con la tendencia que hubo en 2021, “un año de muchas lluvias, muchos pastos y, en consecuencia, mucha leche”.

Agregó que la insolidaridad de los industriales se refleja en su afán de importar leche en polvo de EE. UU. y no acopiar toda la producción nacional. “En efecto, durante 2020 consumieron todo el cupo con cero arancel del TLC con Estados Unidos que fue de 11.790 toneladas en los primeros 14 días de enero y trajeron 19.213 toneladas de leche en polvo fuera del cupo (con arancel de 13,2 %).

Ese mismo año la industria importó todo el cupo cero arancel del TLC con la Unión Europea de 6800 toneladas de leche en polvo y trajo 47 toneladas por fuera del cupo”.

El dirigente gremial recordó que en 2021, el cupo cero arancel de leche en polvo del TLC con EE. UU. subió a 12.969 toneladas y fueron compradas por la industria colombiana en los primeros 21 días de enero. “Y este año, los ganaderos no habían terminado de ordeñar sus vacas en las primeras horas del 1 de enero cuando esa misma industria ya había traído al país 6.423,9 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos, es decir, el 45,03 % del cupo cero arancel que para 2022 es de 14.266 toneladas”.

Industria no acopia, pero sí importa

“No sabemos de dónde sacó la industria esa cifra tan conveniente a su imagen y a sus intereses importadores, pero es clara su ‘oportunidad’, como mandando el mensaje de que les preocupan los ganaderos, pero si no hay leche, pues les toca importar; y claro, no es raro que, a partir del 1º de enero, se incrementen los cupos con arancel cero, que en los últimos años se han agotado antes de Reyes, y se disminuya el arancel extracupo, para los que no alcancen a ‘la piñata’ de importaciones baratas”, añadió.

Vale la pena recordar que en Colombia los industriales no tienen capacidad de acopiar ni transformar toda la leche que producen los 320.000 ganaderos dedicados exclusivamente a esta actividad. La leche no acopiada se malvende en la informalidad a precios que no cubren siquiera los costos de producción.

La manifestación de hoy será en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, ubicada en el barrio Manga, a partir de las 4:00 p. m.

Asoleche

Por su parte, La Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de toda la cadena.

Por medio del diálogo, la Asociación siempre ha defendido los intereses y el trabajo articulado del gremio, buscando el beneficio colectivo y construyendo puentes de comunicación que permitan llegar a consensos entre los actores de la cadena, bajo los principios del respeto y buen trato.

En las últimas semanas, Asoleche ha expresado la preocupación ante la caída en la producción y el acopio de la leche en Colombia en el segundo semestre del año. Según las últimas cifras oficiales de la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el acopio ha disminuido en septiembre y octubre en un 15% y 14% respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2020. Entretanto, debido a esta situación de dificultad para la compra de leche en el país, cifras de la misma entidad ratifican el efecto del mercado con un aumento del precio pagado por el industrial formal al productor de leche, representado en un 16% en lo corrido del año.

Frente a este panorama, desde la Asociación se reitera el llamado a trabajar de manera conjunta con todos los eslabones, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, en buscar medidas preventivas y correctivas que den salida a la actual crisis y permitan luchar contra las malas prácticas de los agentes compradores informales que distorsionan el mercado, generan competencia desleal, no cumplen con las exigencias y normatividades de inocuidad, no contribuyen con la retención en la fuente, la cuota de fomento ganadero, ni con las prestaciones de ley a sus trabajadores.

Desde la Asociación, se busca plantear acciones que puedan mitigar esta coyuntura por lo que se considera importante profundizar en esquemas de créditos con condiciones favorables para los productores e industriales que les posibilite adquirir nuevas tecnologías y modernización de equipos, así como facilidades para obtener los insumos necesarios para la producción de leche; trabajar de manera colaborativa con entidades gubernamentales y regionales para identificar a los campesinos y productores que actualmente no comercializan su leche a la industria formal, fomentando la asociatividad y facilitando la coordinación logística con tanques fríos que permitan recoger y transportar la leche; continuar la lucha para combatir la informalidad; y, por último, estructurar esquemas con asistencia técnica en aras de aumentar la producción nacional, el hato ganadero, mejorar la calidad de la leche y generar planes de exportación que permitan alcanzar los mercados globales.

Asoleche ratifica su disposición al diálogo como la principal vía para dar solución a las problemáticas que se presenten, y así evitar situaciones que puedan llevar a repetir la difícil situación que se ha vivido en los últimos dos años como consecuencia de la pandemia y de los más de 3000 bloqueos en las carreteras del país ocurridos durante el año, los cuales generaron grandes pérdidas irreparables para el sector y perjudicaron a todos los ciudadanos.

La industria láctea no ha parado, no parará y seguirá aunando esfuerzos para que el sector lácteo continúe siendo un motor de desarrollo económico y social para el país.