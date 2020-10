Ganancias de $1 billón para Ecopetrol a septiembre abren la esperanza de dividendos

“El Grupo Ecopetrol revirtió la tendencia bajista de los trimestres anteriores y obtuvo una utilidad neta de $855.000 millones”, fueron las palabras de Felipe Bayón, presidente de la petrolera, en la entrega de resultados financieros y operativos del tercer trimestre del año, periodo en el que registró ventas totales por $12,3 billones.

Entre julio y septiembre de este año la utilidad neta consolidada de la petrolera fue de $1,16 billones, mientras que la utilidad neta atribuible a accionistas fue de $855.000 millones. Estas cifras, aunque son 65,3% y 71,6% menores al tercer trimestre de 2019, respectivamente (cuando se registraron sumas de $3,34 billones y $3 billones), sí representan un cambio al alza en el comportamiento de las cifras en el año.

Con este escenario, es inevitable que algunos piensen en la posibilidad de repartición de dividendos, una tesis que LR consultó con varios analistas.

Uno de ellos es el experto en el mercado bursátil Andrés Moreno. “Es el cuarto trimestre el que reflejará la reactivación económica, lo que sumado a una mayor demanda a nivel global, puede permitir que la compañía (si no hay sorpresa contable) entregue dividendos así sean mínimos, en especial, para el Gobierno”. Esto va en sintonía con lo que dijo Bayón durante la rueda de prensa, en la que recordó que aún falta ver los últimos meses de 2020 para hablar de dividendos.

Para el director de Fedesarrollo, Luis Felipe Mejía, es muy pronto para hablar del tema “porque las cifras aún no son muy altas y Ecopetrol tendrá necesidades de inversión en próximos años. La decisión de dar dividendos o reinvertir no será trivial por la coyuntura, pues no se ha recuperado plenamente”. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno espera 0,6% del PIB por una posible ganancia de la petrolera.

Andrés Duarte, director de Renta Variable de Corficolombiana, advirtió que aunque por la situación de la compañía es mejor no dar dividendos, y si bien no se está configurando algo perfecto, “los resultados de Ecopetrol muestran un escenario probable de generación de dividendos que antes no existía”.

“El país naturalmente necesita los dividendos y cualquier esfuerzo vale la pena, pero eso sí, con el compromiso de un fuerte apretón para 2021 de Ecopetrol”, comentó el presidente de Asobolsa, Jaime Humberto López.

Las cifras reflejan un positivo arranque que dio la reactivación al sector, pues venía de presentar una de las peores caídas de la década. Solo en el primer semestre, la firma reportó una baja de 97,5% en utilidades, al cerrar con $158.000 millones, la cifra más baja en los últimos cinco años.

“Teniendo en cuenta que la economía presentó un mejor desempeño en el tercer trimestre por el levantamiento parcial del confinamiento, los resultados mejorarían respecto al segundo trimestre del año”, dijo Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa.

En línea con esto, el incremento de las utilidades, frente al trimestre anterior fue de 268%, lo que demuestra la recuperación del sector y la compañía tras vivir “una de las peores crisis de la historia”, aseguró Bayón.

El presidente recalcó que esta recuperación se debe no solo a la reactivación, sino al alza de precios en el petróleo referencia Brent, de cerca de 30% a nivel local y mundial, lo que provocó que la venta del crudo repuntara, pasando de $8,4 billones en ventas totales en el segundo trimestre de 2019 a $12,3 billones en el tercer trimestre de este año.

En cuanto a la producción, también se registraron mejores cifras, al pasar de 678.000 barriles promedio día a 681.000 barriles, de los cuales, 20% corresponde a la producción de gas que se impulsó por la creciente demanda del hidrocarburo de las plantas de generación térmicas y del sector industrial. La producción de crudo, según Bayón, estuvo asociada al repunte de los precios del petróleo.

“Hubo una mejora respecto al anterior trimestre, donde hubo bastantes pérdidas. El incremento en la apertura y el aumento del uso de combustibles tanto en el transporte aéreo, terrestre y marítimo también harían que la balanza de demanda haya sido más positiva en el tercer trimestre”, aseguró Carlos Leal, presidente de la Junta Directiva de Acipet.

Bayón también exaltó la capacidad de refinación del grupo, pues se pasó de refinar 255.000 barriles por día en el segundo trimestre, a 324.000 barriles por día en el tercer trimestre, a lo que se suma el transporte de 979.000 barriles diarios de crudo y de productos.

Para el presidente, el Ebitda está más normalizado ($5,2 billones) y señaló que para el final del año serán más eficientes, pues tienen un break even menor a US$30 el barril de Brent.

Esta es la tabla presentada ayer durante la entrega de resultados