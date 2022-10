Gobierno aseguró que el precio del Acpm no subirá hasta junio de 2023

“En materia de Acpm, combustible fundamental para los transportadores de carga, hasta el mes de junio del próximo año no tendrá incrementos. Sin embargo, el tema se podrá revisar dependiendo de si se dé por terminada la guerra haya una situación económica que se puedan reducir las tasas”, afirmó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

El funcionario aseguró que los transportadores manifestaron gran preocupación frente al alza de los combustibles que ha tenido un impacto internacional.

“Este sector de transportadores le planteó al presidente revisar la fórmula con la cual se calcula el valor y los precios del combustible, en este momento afecta el cálculo de las sumas el hecho de esta guerra y las tasas del dólar, eso por supuesto genera incremento de los combustibles”, afirmó el ministro Reyes.

Por su parte, Héctor Alfonso Medrano, representante de la Cámara de Transportadores de Colombia, destacó la escucha y decisión tomada por el presidente.

“El presidente ve la necesidad de que nosotros tenemos de que no suba el diésel todavía. Él había dicho que hasta diciembre se iba a mantener congelado el precio del diésel, ya logramos con esta reunión que no lo va a congelar hasta junio del año entrante, es una ganancia para nosotros los camioneros”, afirmó Medrano.

Y reiteró: “Si habrá unas alzas en las tarifas de carga, pero ya en una menos proporción porque lo que más nos afecta a nosotros es el precio del diésel. El primer y único punto que le traíamos al presidente era precisamente el precio de los combustibles. Con su equipo de Gobierno había hecho unas cuentas y que nos puede congelar el precio del diésel hasta junio”.

Finalmente, el líder transportador aseguró que se mantendrán los precios de fletes y pasajes intermunicipales, esto hasta el próximo año que aumente el salario mínimo y demás.

“Él se compromete que, si le probamos que los peajes no están funcionando, y no se les ha dado el tratamiento y no se les ha dado a las carreteas lo que se pactó en el contrato, tienen que rebajar los precios o sino el Gobierno tiene que intervenir”, afirmó Medrano.