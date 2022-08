Al término de una reunión entre el presidente, Gustavo Petro, y el Consejo Gremial, el presidente de este último, Jaime Alberto Cabal, confirmó que el gobierno aplazará la presentación de la reforma laboral para el próximo año, con el fin de lograr un texto concertado.

“Nos comentaron la decisión de que este semestre no van las iniciativas laborales. No podemos tener una reforma tributaria que impacte al sector privado y al mismo tiempo tramitar una reforma laboral. Quedamos de llevar el tema a la Comisión de Concertación Laboral para presentar una reforma consensuada y no unilateral como la que habían anunciado ahora”, dijo.

En efecto, después de la reunión el primer mandatario dijo que utilizarán los próximos meses para un “proceso de concertación laboral, con la voz obrera y con la voz empresarial”, que estará liderado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Aunque todavía no se conocen con precisión las iniciativas que propondría el gobierno, la titular de la cartera ya ha dado algunos indicios sobre lo que incluiría en la reforma laboral. Una de ellas es la reducción de la jornada diurna, que terminaría a las 6:00 p.m. y no a las 9:00 p.m., como está actualmente, lo que cambiaría las reglas en lo que tiene que ver con el pago de recargos y horas extras.

Además, la ministra ha manifestado su intención de acabar paulatinamente con los contratos de prestación de servicios, especialmente en el sector público, por cuanto, en su concepto, estos van en detrimento de las condiciones digas de los trabajadores.

Cabe recordar que bajo esta modalidad, el trabajador es contratado para prestar un servicio determinado a cambio de una remuneración (honorarios) y puede ser acordado de forma escrita o verbal, dependiendo el caso. Al tratarse de una relación civil, más no laboral, todo debe ser pactado a voluntad de las partes, al tiempo que los contratistas deberán hacerse cargo de sus aportes a pensión y salud. En esos escenarios, no existe relación de subordinación.

